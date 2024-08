Fonte: 123RF Patente ritirata per l'automobilista

Il superamento dei limiti di velocità è una delle principali violazioni del Codice della Strada in Italia. Spesso, tale violazione viene commessa con il superamento di pochi km/h del valore limite fissato per un determinato tratto stradale (o autostradale) e viene rilevata tramite la rete di autovelox che copre il territorio nazionale. Può capitare, però, che il superamento dei limiti di velocità risulti talmente marcato da finire in prima pagina. Un esempio arriva dalla Liguria dove un automobilista è stato fermato dopo aver raggiunto una velocità massima di ben 216 km/h. Il risultato, naturalmente, è stato quello del ritiro della patente.

216 km/h sull’Aurelia

Un imprenditore piemontese è stato fermato dopo che i controlli della Polizia Stradale hanno rilevato il superamento dei limiti di velocità. L’automobilista, alla guida di una supercar, ha raggiunto una velocità di picco di 216 km/h percorrendo l’Aurelia bis, all’altezza di Villanova d’Albenga, in Liguria. La presenza degli autovelox, oramai diffusissimi in Italia, ha permesso di rilevare il superamento dei limiti. La Stradale, quindi, si è subito attivata per fermare l’automobilista. La sanzione è stata inevitabile: come previsto dal Codice della Strada è arrivato il ritiro della patente.

Il tratto di strada dove è avvenuta la violazione prevede un limite di velocità di 90 km/h. Fortunatamente, il comportamento sconsiderato dell’automobilista piemontese non ha comportato danni e incidenti. Si tratta, in ogni caso, di un comportamento molto grave considerando che la sanzione più grave per sforamento dei limiti di velocità viene applicata in caso di superamento dei limiti di 60 km/h. In questo caso, il limite è stato superato di ben 126 km/h, un valore che evidenza la pericolosità del gesto.

Controlli intensi

Il caso dell’automobilista piemontese che sfrecciava sull’Aurelia a 216 km/h conferma l’importanza dei controlli soprattutto nelle giornate che vengono definite da “bollino nero”. In estate, soprattutto in occasione dei weekend, le Forze dell’Ordine in tutta Italia sono chiamate a rafforzare i controlli, pattugliando le strade, in particolare nelle aree potenzialmente più a rischio, dove violazioni come il superamento dei limiti di velocità è, purtroppo, una pratica molto diffusa.

I numeri forniti dalla Polizia Stradale in Liguria, durante i controlli che hanno permesso di individuare il folle caso dell’automobilista “da 216 km/h”, chiariscono l’importanza dei controlli. Le Forze dell’Ordine nella regione, solo nel corso dei primi giorni di agosto, hanno effettuato il ritiro di 9 patenti. Complessivamente, sono state registrate 58 violazioni per un totale di 197 punti decurtati dalle patenti. Sono stati sequestrati anche 2 veicoli mentre 5 veicolo sono stati sottoposti a fermo amministrativo.

Per gli automobilisti è importante, soprattutto in questo periodo, rispettare con attenzione le regole del Codice della Strada e muoversi in auto con la massima sicurezza, per evitare violazioni e incidenti. Ricordiamo, inoltre, che durante il periodo estivo e, in particolare, nel corso del mese di agosto è prevista una modifica ai tempi di ricorso, almeno per quanto riguarda il ricorso al Giudice di Pace. Continuano ad essere valide, inoltre, le norme per le multe di notte che prevedono una sanzione incrementata nel caso in cui la violazione avvenga tra le 22 e le 7.