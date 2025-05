Fonte: ANSA Stellantis ha scelto il suo nuovo CEO

Si conclude la ricerca del nuovo CEO da parte del Gruppo Stellantis, rimasto senza una guida dopo l’addio di Carlos Tavares, avvenuto in un momento molto delicato, considerando le difficoltà del programma di elettrificazione. Il Cda, infatti, ha scelto all’unanimità Antonio Filosa per il ruolo di amministratore delegato dell’azienda.

Scelto il CEO

In una nota, Stellantis ha sottolineato le motivazioni che hanno portato alla scelta del suo nuovo CEO: “Il Cda ha scelto Antonio Filosa come CEO sulla base della sua comprovata esperienza maturata in oltre 25 anni di attività nel settore automobilistico, della sua vasta esperienza in tutto il mondo, della sua ineguagliabile conoscenza dell’azienda e delle sue riconosciute qualità di leadership“.

Il Gruppo ha chiarito di aver scelto Filosa dopo un “approfondito processo di ricerca” che ha preso in considerazione sia candidati interni che candidati esterni. Il processo di selezione è stato effettuato dal Comitato Speciale del Consiglio guidato da John Elkann. Come chiarito dall’azienda, Filosa assumerà il suo nuovo ruolo a partire dal prossimo 23 giugno.

La nomina arriva a distanza di diversi mesi dalle dimissioni di Tavares che ha lasciato il Gruppo lo scorso mese di dicembre, con una mossa a sorpresa. L’azienda, già nei primi giorni successivi all’addio di Tavares, ha iniziato la ricerca del nuovo CEO, prendendo in considerazione numerosi candidati con l’obiettivo di individuare il manager giusto per guidare il gruppo. Il nome di Filosa circolava da tempo e nelle ultime settimane era diventato il candidato forte.

Per Stellantis inizia ora un nuovo corso con l’obiettivo di fissare le condizioni per un piano di crescita. L’azienda deve fare i conti con diverse difficoltà legate al programma di elettrificazione oltre alle insidie rappresentate dai dazi voluti da Trump e alla concorrenza dei costruttori cinesi, sempre più rilevanti nel settore delle auto a zero emissioni.

Sulla scrivania del nuovo CEO ci sarà anche la questione delle attività italiane del Gruppo. Negli stabilimenti del nostro Paese, infatti, la produzione è ai minimi termini ed è necessario un importante programma di rilancio (più volte promesso ma mai concretizzatosi) per il futuro. I temi sono tanti e saranno affrontati, uno a uno, dal nuovo CEO, pronto ad assumere la direzione del Gruppo.

Chi è il nuovo CEO

Antonio Filosa era uno dei principali “candidati interni” che Stellantis ha valutato per scegliere il suo nuovo CEO. Il manager, che già faceva parte di FCA, attualmente ricopre il ruolo di Chief Operating Officer per le Americhe e Chief Quality Officer ma può contare su di una lunga carriera nel settore automobilistico, con oltre 25 anni di attività e varie esperienze lavorative in giro per il mondo.

Come Chief Operating Officer per il Sud America, Filosa ha dato un contributo fondamentale alla crescita di Fiat, rafforzando il ruolo del brand come leader del mercato, ed è riuscito a sostenere anche altri brand di Stellantis, come Peugeot, Citroen, Ram e Jeep, permettendo al gruppo di rafforzare la leadership nella regione. Tra i suoi successi c’è anche la realizzazione dello stabilimento di Pernambuco, uno dei più grandi poli industriali del Sud America.