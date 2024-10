‘Pillole di motori’, le news della settimana dal mondo automotive

Giornalista pubblicista, è attivo nel mondo digital dal 2005, spinto prima dalla passione nel raccontare gli eventi sportivi poi da quella per l'automotive e dalle sue evoluzioni verso un futuro sempre più sostenibile.

Le principali novità della settimana dal mondo dell’automotive scelte per voi da Virgilio Motori.

Leapmotor sbarca in Italia

Leapmotor sbarca in Italia con due modelli distribuiti da Stellantis che ha siglato una partnership esclusiva con il costruttore cinese.

Il primo modello di attacco è la citycar elettrica T 03, spinta da un motore da 75 CV alimentato da una batteria da 37 kilowatt che dovrebbe assicurare un’autonomia di 265 km. E’ già disponibile dalla fine di settembre, ad un prezzo indicativo a partire da 18.900 euro

L’altra vettura di Leapmotor per l’Italia è il SUV C 10 che sarà nelle concessionarie ad ottobre, con un costo che partirà da 36.400 euro.

Mercedes Classe G, l’elettrica ruota su se stessa

L’iconico fuoristrada Mercedes Classe G diventa elettrico. Una vettura che farà parlare molto di sè per alcune particolarità che la rendono unica. Tra queste il sistema G-Turn che permette di far ruotare la Classe G elettrica su se stessa, compiendo fino a due giri completi.

La nuova Mercedes Classe G 580 viene proposta in un unico allestimento ad un prezzo non proprio per tutti di 169.840 euro.

Dsfk, nuovo marchio cinese in Italia

Il nuovo marchio cinese DFSK ha presentato in Italia l’intera gamma a disposizione sul nostro mercato. Tra questi sono compresi i due nuovi modelli. E5, il primo plug-in hybrid del marchio, e Glory 600, disponibile sia con motore benzina che GPL.

Il Glory 600 è una Suv a sette posti dalle dimensioni importanti, pensata per chi ha particolari esigenze di carico. I prezzi partono da 29.500 euro nel caso della benzina.

L’E5 si pone invece come la punta di diamante della gamma ha un prezzo di 36.888 euro, una cifra altamente concorrenziale rispetto ai potenziali competitor di questo segmento.

Addio Polo Volswagen

Dopo ben 40 anni Volkswagen ha deciso di fermare la produzione della Polo in Europa. La popolare auto di piccola taglia era costruita nello stabilimento di Pamplona, ​​in Spagna.

Il primo modello della vettura risale al 1975, da quel momento si sono succedute sei generazioni per un totale di ben 8,4 milioni modelli.

La Polo continuerà ad essere prodotta nella fabbrica di Kariega in Sudafrica, dove il gruppo tedesco è presente dal 1951.