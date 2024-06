Le auto elettriche si preparano a superare le auto termiche (benzina e diesel): nel corso del 2029, in Europa, quasi un'auto venduta su due sarà a zero emissioni

Fonte: 123RF Le elettriche sono pronte a superare le termiche

Il passaggio di consegne si avvicina: le auto elettriche si preparano a superare le auto benzina e diesel in Europa. Il programma di elettrificazione del mercato delle quattro ruote europeo è già iniziato da tempo, anche se procede a ritmi molto diversi in base al Paese. Nel frattempo, però, il sorpasso è vicino. Secondo le stime di Dataforce, infatti, le vendite di auto elettriche supereranno presto quelle globali di benzina e diesel.

Elettriche in crescita dal 2025

Dal prossimo anno, secondo gli analisti, si inizierà a registrare una sostanziale crescita della domanda di auto elettriche, sulla spinta continua degli incentivi auto e di tanti altri fattori. L’arrivo di auto a zero emissioni più economiche e con una migliore autonomia oltre che un miglioramento delle infrastrutture di ricarica, infatti, dovrebbero sostenere la crescita del mercato europeo delle elettriche. Secondo Dataforce, nel 2025, le auto elettriche rappresenteranno il 23% del mercato europeo.

Il sorpasso nel 2029

Sarà necessario attendere il 2029, però, per un sorpasso. Entro la fine del decennio, infatti, le auto elettriche dovrebbero portarsi fino al 48% delle vendite complessive del mercato delle quattro ruote europeo. Nello stesso tempo, le vendite di benzina e diesel (senza sistemi di elettrificazione) caleranno fino a raggiungere il 34%.

Tra poco più di cinque anni, quindi, si registrerà l’atteso sorpasso, con le auto a zero emissioni che diventeranno il nuovo punto di riferimento del mercato europeo. Gli analisti di Dataforce sottolineano, in ogni caso, l’importanza di garantire un sostanziale sviluppo delle infrastrutture di ricarica pubblica, che rappresenta un elemento essenziale per sostenere la diffusione delle auto elettriche, al pari e forse anche di più degli incentivi. Nel frattempo, però, sarà la Cina a dominare il mercato delle elettriche.

I dati attuali

Il mercato delle auto elettriche, in questo momento, non sta vivendo un periodo particolarmente positivo. Nonostante gli sforzi dei vari Stati, infatti, considerando il periodo compreso tra gennaio e maggio 2024, le vendite sono cresciute solo del +2,1% (mentre l’intero mercato delle quattro ruote è cresciuto del +4,6%). A preoccupare sono, soprattutto, gli scarsi risultati in alcuni mercati. In Italia, ad esempio, le vendite sono in calo netto, anche a causa della partenza in ritardo degli incentivi, con un poco confortante -18,7%.

Calano le vendite (-15,9%) delle auto elettriche anche in Germania che resta, però, il primo mercato europeo per le auto a zero emissioni. A sostenere la crescita sono gli ottimi risultati ottenuti in Belgio (+47%), Danimarca (+46%), Francia (-22,9%) e Paesi Bassi (+10%). Tutti questi mercati, inoltre, registrano volumi di vendita complessivi nettamente superiori a quanto fatto segnare dall’Italia che deve accontentarsi di poco più di 21.000 unità vendute.

Attualmente, in Italia, le vendite di auto a zero emissioni rappresentano solo il 2,9% del totale, con un calo di 0,9 punti rispetto ai dati dello scorso anno. La strada per un’inversione di tendenza e una crescita significativa per il mondo delle auto a zero emissioni è, quindi, ancora lunga, almeno per l’Italia che potrebbe faticare a raggiungere la media europea. Nel nostro Paese, infatti, il sorpasso delle elettriche potrebbe avvenire con qualche anno di ritardo rispetto ad altri mercati a causa di una partenza decisamente più lenta del programma di elettrificazione, come confermano i dati della prima parte del 2024.