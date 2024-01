Le elettriche conquistano il 4,2% delle quote di mercato in Italia, poco rispetto ad altri Paesi. Quali sono i modelli più venduti nel corso del 2023

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Tra le auto elettriche più vendute c'è anche la Fiat 500e

Le auto elettriche sono parte integrante del presente ma, soprattutto, rappresentano il domani della mobilità. In Italia questo genere di veicoli non ha ancora fatto breccia in modo univoco tra la folta schiera di automobilisti, che ancora preferisce l’endotermico, seppur in versione elettrificata. Avremo modo più avanti di analizzare i numeri che hanno raccolto le elettriche in Italia, intanto concentriamoci su quali sono stati i modelli più apprezzati lungo lo Stivale nel corso del 2023. Ci sono delle sorprese anche se la voce grossa viene fatta da Tesla, con alcune delle sue proposte più “popolari“, se così si può dire.

La top ten delle elettriche

Partendo dal gradino più basso scoviamo una piccola vettura dal grande fascino, la Renault Twingo. Il mitico modello transalpino è una perfetta citycar che garantisce, grazie al suo pacco di batterie, una funzionale autonomia di almeno 270 chilometri. Quello che basta per muoversi con disinvoltura nella giungla urbana. Gli italiani l’hanno scelta per 1.697 volte. Ha fatto meglio il nuovo e affilato crossover MG4, che con una batteria da 51 kWh offre un’autonomia di 350 chilometri. Non mancano le prestazioni, perché i 170 CV messi a disposizioni regalano piacevoli emozioni al volante. La proposta cinese ha raccolto 2.033 unità nel 2023. All’ottavo posto scoviamo la Peugeot e-208, la versione alla spina (da 400 km di autonomia) di una delle utilitarie regine d’Europa. La compatta vettura del Leone ha registrato 2.045 immatricolazioni negli scorsi dodici mesi, un risultato discreto.

Scalando la classifica c’è spazio per l’Audi Q4 e-tron (2.147 unità), primo SUV premium che incontriamo in questa graduatoria, nonché auto di grande fascino e funzionalità. Il moderno veicolo tedesco fornisce un’autonomia di 562 chilometri con una sola carica, non male anche per qualche viaggio fuori porta. A metà classifica troviamo la più piccola delle elettriche, nonché la più economica, la Dacia Spring. Per la rumena sono state ben 2.267 le immatricolazioni. Ai piedi del podio, invece, si colloca un’altra perfetta auto da città, la Smart fortwo che è stata scelta da ben 4.639 italiani. Il suo habitat è quello delle metropoli, per sgusciare con agilità alla caccia di qualche parcheggio.

Il podio delle elettriche più vendute nel 2023

Partiamo dal gradino più basso che viene occupato dall’italianissima Fiat 500e (4.749 unità) l’elettrica prodotta nello stabilimento di Mirafiori a Torino. La citycar di Stellantis può avere anche un’autonomia di 321 chilometri, a seconda della versione scelta. I primi due posti, invece, vanno ad appannaggio del colosso americano Tesla, vero mattatore di questo settore. Al secondo posto, dunque, si piazza la Tesla Model 3 con 7.385 immatricolazioni, mentre la palma di più venduta va alla Model Y (8.587 unità), che domina la scena anche nel resto del Vecchio Continente. I numeri del Brand di Elon Musk sono superlativi, se paragonati al resto della truppa.

Le elettriche non conquistano l’Italia

Il mercato italiano si conferma anche nel 2023 ostile alla penetrazione delle elettriche. L’anno è stato chiuso dalle vettura alla spina con una quota del 4,2%, troppo poco. Per dare una spinta a questa alimentazione, il Governo ha pensato a degli incentivi che partono da 6.000 euro e arrivano a 13.750, se si rottama un’auto Euro2 e si ha un Isee sotto i 30 mila euro. Vedremo se questa misura darà la spinta giusta.