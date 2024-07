Fonte: Comunicato Stampa Seat Seat Mó 125 di colore blu

“Zero pensieri. Zero emissioni”. È questo uno dei vari slogan con cui la Seat ha lanciato sul mercato e sta sponsorizzando il Mó 125, lo scooter 100% elettrico che per la prima volta è stato presentato nel 2017 e che si è dimostrato in questi anni un mezzo affidabile e che saputo conquistare numerose persone che lo hanno scelto. E soprattutto in un’epoca come questa, in cui c’è un’attenzione sempre maggiore alle tematiche ambientali, un mezzo come il Seat Mó 125 può essere un mezzo di trasporto utile per destreggiarsi nel traffico cittadino o per brevi gite fuori porta. Andiamo allora a scoprirlo nel dettaglio.

Seat Mó 125 e Seat Mó 125 Performance

Il Seat Mó 125 è disponibile in due versione, quella classica e la versione Performance. Una delle principali differenze tra le due versioni è data dalla potenza del motore: 9/12 kW/CV il primo, 12/16 kW/CV il secondo. Da segnalare poi che entrambe le versioni smart, sul manubrio sono presenti anche due porte USB che consentono di ricaricare lo smartphone (che può essere inserito nell’apposito sostegno) o qualsiasi altro tipo di dispositivo mobile.

Seat Mó 125: le modalità di guida

Un aspetto certamente interessante per quel che riguarda il Seat Mó 125 è dato dalle modalità di guida: ce ne sono ben tre disponibili e selezionabili. La modalità Eco, che consente di massimizzare la durata della batteria (con questa modalità la velocità è limitata a un massimo di 65 km/h), la modalità City, che permette di avere un bilanciamento maggiore tra velocità e prestazione (la velocità massima in questo caso è limitata a 85 km/h), la modalità Sport, incentrata sulla performance. Attivando questa modalità non si ha nessuna limitazione della velocità impostata.

Seat Mó 125: autonomia e batteria

Ma quanta strada si può percorrere con il Seat Mó 125? Una domanda che è quasi spontanea quando si parla di un qualsiasi veicoli elettrico. È importante sapere che uno dei punti di forza di questo scooter elettrico è proprio l’autonomia: con una sola ricarica, infatti, è possibile percorrere in media 137 chilometri (è un po’ inferiore quella della versione Performance, 132 chilometri). Un dato che evidenzia come il Seat Mó 125 sia una soluzione ideale per muoversi in città.

Un altro aspetto importante quando si parla di veicoli elettrici, che siano scooter o automobili, è la batteria. Quello del Seat Mó 125 è da 5,6 kWh. Altro aspetto degno di nota riguardo la batteria è il fatto che questa sia estraibile: questo significa che la si può anche staccare dallo scooter per mettere sotto carica anche in casa. Per ricaricala è infatti sufficiente una normale presa di corrente con spina shuko.

Seat Mó 125: la velocità

Il Seat Mó 125 è uno scooter grintoso in grado di raggiungere la velocità massima di 95 km/H (105 km/h nella versione Performance). Per quanto riguarda invece l’accelerazione, impiega appena 3,9 secondi a passare da 0 a 50 km/h, mentre nella versione Performance, per arrivare sempre alla velocità di 50 km/h in tempo che impiega è 2,9 secondi.

Seat Mó 125: i colori disponibili

Il Seat Mó 125 è disponibile in quattro differenti colorazioni, tutte tonalità pastello: il Bianco Minorca, il Rosso Pamplona, il Grigio Barcellona e il Blu Tarifa. Tutti i colori, richiamano i nomi di città della Spagna. D’altronde la Seat è la più importante casa automobilistica e motociclistica del Paese iberico.