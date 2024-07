Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Ferrari Manca sempre meno al debutto della Ferrari EV

La prima Ferrari elettrica nella lunga storia del Cavallino Rampante riesce sempre a far notizia. Adesso, le ultime indiscrezioni confermano che il primo modello con la “scossa” di Maranello avrebbe compiuto già migliaia di chilometri di prove su strada, di test, e che quindi sarebbe ormai pronta a fare il suo ingresso in società entro la fine dell’anno. Le aspettative sono elevate, in primis perché si tratta di una Ferrari, in secondo luogo poiché l’AD, Benedetto Vigna, aveva avanzato delle succulente speranze intorno a questa vettura battezzandola come un’auto superlativa con la quale divertirsi.

La Ferrari Elettrica, quando arriverà su strada

Il popolo del Cavallino Rampante si aspetta sempre grandi cose dalla Casa di Maranello e difficilmente entra in sintonia con le novità assolute, prediligendo la tradizione. Per far digerire l’idea di un SUV, come la Purosangue, ci è voluto del tempo, anche se una volta uscito e provato su strada questo modello ha impressionato in modo superlativo, lasciando tutti a bocca aperta. Dunque, l’attesa di scoprire come sarà fatta la prima Ferrari completamente elettrica, terrà un po’ tutti gli appassionati in apprensione.

Questo inedito modello, tuttavia, verrà messo in vendita nel 2026 mentre non si conoscono ancora i dettagli e le specifiche. Molto probabilmente, prenderà in eredità tanti elementi dal SUV Purosangue. Un ulteriore indizio su come sarà il primo modello costruito nell’e-building di Ferrari ce lo fornisce Vigna, il quale ha detto di aspettarsi che il nuovo EV di casa Ferrari piacerà sia ai clienti del Cavallino Rampante già esistenti sia ai nuovi arrivati ​​​​ed esperti di tecnologia nel marchio.

“Non c’è davvero uno schema. La gente acquista una Ferrari perché quando la compra si diverte molto. Non comprano una Ferrari solo per motivo A, B, C, D o un singolo elemento, ma è una combinazione di cose. Quando realizzeremo la nostra prima auto elettrica, la produrremo nel modo giusto – le parole di Vigna riportate da Autocar – Abbiamo già su strada prototipi che hanno completato diverse migliaia di chilometri di test, e abbiamo nella nostra azienda clienti molto qualificati: i collaudatori, che sono di fatto i nostri primi clienti dal momento che guidano molte auto e possono facilmente fare paragoni tra loro. E per noi questo è un parametro importante a cui facciamo riferimento”.

Il prezzo della nuova Ferrari elettrica

La nota dolente, ma che per forza di cose renderà ancora più esclusiva la prima elettrica del Cavallino Rampante, sarà il prezzo. Come per altre cose non si ha l’ufficialità assoluta, ma voci sempre più insistenti spingono l’asticella intorno ai 500.000 dollari, dunque a circa 450.000 euro. Un costo da capogiro, ma Ferrari non fa sconti.

Non sarà ovviamente un’auto popolare, né per grandi numeri, ma avrà un’aspettativa di vendita simile a quella della Purosangue. In ogni caso, sempre Vigna ha detto che “nel definire il prezzo di un nostro modello è uso per noi aspettare un mese prima del lancio“. Quindi, non resta che aspettare diligentemente e attendere tutte le novità da Maranello e scoprire i segreti dell’inedita EV del Cavallino Rampante.