Fonte: Huawei La nuova ammiraglia di Huawei: lusso a cinque stelle

Direttamente dalla Cina arriva una novità nella categoria delle berline di lusso, la Huawei Maextro S800. La trazione elettrica sospinge questa macchina, a cinque stelle per il comfort, che segna l’ingresso dell’azienda nel mercato premium, grazie alla joint venture con JAC. La Maextro S800 non solo si distingue per le sue dimensioni imponenti, ma anche per le sue avanzate caratteristiche tecnologiche. Questa ammiraglia asiatica si candida come seria contendente per i tanti marchi di lusso, promettendo un’esperienza di guida all’avanguardia. Riuscirà ad imporsi a livello globale?

Eleganza imponente

La Huawei Maextro S800 si presenta come una vettura dalle dimensioni notevoli, con una lunghezza di 5,48 metri. Questo dato la colloca al di sopra di concorrenti come la NIO ET9 (5,32 m) e la Maybach Classe-S (5,46 m), evidenziando la sua ambizione di dominare il segmento delle berline di prima fascia. Oltre alla lunghezza, la S800 vanta una larghezza di 2 metri e un’altezza di 1,53 metri, con un passo di 3,37 metri. Questi numeri generosi non solo contribuiscono a creare un’estetica imponente, ma promettono anche un’abitabilità interna sopraffina. Il design, sebbene non ancora completamente svelato, sembra essere caratterizzato da linee fluide ed eleganti, tipiche delle berline di alta gamma.

Huawei Maextro S800, le configurazioni

La Maextro S800 offre due configurazioni: BEV (Battery Electric Vehicle) e EREV (Extended Range Electric Vehicle). La versione completamente elettrica, pesa 2.731 kg a vuoto, mentre la versione EREV, dotata di un motore a benzina come range extender, pesa 2.859 kg.

La BEV è equipaggiata con tre motori elettrici: uno da 160 kW sull’asse anteriore e due da 237,5 kW su ciascun asse posteriore, per una potenza massima complessiva di 635 kW (852 CV). Questa configurazione promette prestazioni di alto livello, con una accelerazione rapida e una guida fluida e silenziosa.

La versione EREV, invece, utilizza un motore a benzina da 1,5 T con una potenza di picco di 115 kW come range extender. In tale configurazione, le ruote sono azionate solo dai motori elettrici, con due allestimenti disponibili: dual motor e tri motor. La versione dual motor ha un motore elettrico da 160 kW nella parte anteriore e uno da 230 kW sull’asse posteriore. La versione tri motor ha la stessa configurazione del BEV, con una potenza combinata di 750 kW (1006 CV).

Batteria e autonomia, ma non solo

Entrambe le versioni della Huawei Maextro S800 utilizzano una batteria NMC ternaria di CATL. La capacità della batteria per la versione BEV non è stata ancora resa nota, mentre la versione EREV ha un pacco batteria da 63,262 kWh, promettendo un’autonomia completamente elettrica di 272-371 km. Questo range di percorrenza, sebbene non il più elevato sul mercato, è sufficiente per la maggior parte degli spostamenti quotidiani, e il motore a benzina aggiunge una maggiore flessibilità per affrontare le lunghe traversate.

Oltre alle performance e all’efficienza, la Maextro S800 si distingue per le sue avanzate caratteristiche tecnologiche. Huawei ha rilasciato un video in cui la S800 trova autonomamente un caricabatterie per veicoli elettrici e vi parcheggia accanto, mentre un braccio robotico si collega e si scollega automaticamente una volta terminata la ricarica. Questa dimostrazione di guida autonoma e ricarica automatizzata evidenzia l’impegno di Huawei nel rendere la guida elettrica un’esperienza sempre più conveniente e tecnologicamente avanzata.

Prezzo e disponibilità

Nonostante non sia stato ancora reso noto il prezzo esatto, si stima che la Maextro S800 avrà un costo compreso tra 1 e 1,5 milioni di yuan, equivalenti a circa 198 mila euro. Huawei ha aperto i preordini, segnalando la vicinanza del lancio ufficiale sul mercato. Questo posizionamento di prezzo, se confermato, la renderebbe una delle berline elettriche di lusso più competitive, offrendo una combinazione unica di prestazioni, tecnologia e design.