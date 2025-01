Fonte: AdrianHancu / iStock Ecco quanto costa utilizzare Starlink

Starlink è il servizio con cui SpaceX, l’azienda aerospaziale di Elon Musk, ha rivoluzionato il settore delle connessioni via satellite che, da nicchia del mercato, si sta trasformando, sempre di più, in un vero e proprio punto di riferimento per consumatori e aziende alla ricerca di un modo semplice ed efficace per accedere a Internet nelle aree dove la rete terrestre (sia fissa che mobile) non è disponibile.

L’infrastruttura di Starlink, composta da una costellazione di satelliti, costruita lancio dopo lancio da SpaceX, è utile anche ai viaggiatori. Ad esempio, chi viaggia in camper può “restare connesso” grazie alla connessione offerta da Starlink, con la possibilità anche di lavorare da remoto, vivendo da veri e propri nomadi digitali. Il costo di Starlink dipende dalla versione del servizio scelta.

L’azienda di Elon Musk, che ha oramai un patrimonio da record, negli ultimi anni ha creato una gamma di abbonamenti ricca e completa, con l’obiettivo di soddisfare appieno le esigenze di tutti i suoi clienti. In futuro, inoltre, arriverà anche il servizio Direct to Cell, con cui Starlink, in partnership con alcuni operatori di telefonia mobile, permetterà agli utenti finali di utilizzare la rete satellitare per messaggi, chiamate e per connettersi a Internet da smartphone, senza il bisogno di utilizzare hardware aggiuntivo. Questo servizio non deve essere confuso con il Tesla Phone.

Vediamo, quindi, come funziona Starlink, come usare il servizio e quanto costa la connessione satellitare considerando sia i piani residenziali che quelli adatti ai viaggiatori e ai nomadi digitali che cercano una connessione per il proprio camper.

Cos’è e funziona Starlink

Starlink è un servizio per la connettività via satellite che si basa su una costellazione di oltre 5.000 satelliti (ma è già in programma un importante potenziamento della rete con migliaia di nuovi satelliti pronti al lancio) che orbitano intorno alla Terra, con un’altitudine di circa 550 chilometri (in gergo si parla di orbita terrestre bassa oppure di Low Earth Orbit).

Il funzionamento è semplice: utilizzando l’hardware fornito dall’azienda, è possibile connettersi alla rete di satelliti e, quindi, a Internet. In questo modo, gli utenti di Starlink possono avere una connessione anche nelle aree dove non c’è copertura della rete mobile e dove non c’è una rete fissa.

Per quanto riguarda le prestazioni, ci sono vari parametri da considerare. Sul sito ufficiale di Starlink si legge che gli utenti registrano “velocità di download comprese tra 25 e 220 Mbps, con la maggior parte degli utenti che sperimenta velocità superiori a 100 Mbps” mentre le velocità in upload sono in genere “comprese tra 5 e 20 Mbps“. La latenza della connessione “varia tra 25 e 60 ms sulla terraferma e oltre 100 ms in alcune località remote“.

Come funziona Starlink per camper

Come sottolineato in precedenza, uno dei punti di forza di Starlink è la possibilità di diventare un punto di riferimento per la connessione a Internet anche per chi ha un camper o un altro tipo di “casa su ruote“, da utilizzare in vacanza o anche come vera e propria abitazione principale. Il funzionamento è analogo a quello della versione Residenziale ma, in questo caso, è possibile ricorrere al kit Starlink Mini, più piccolo ma ugualmente performante, per semplificare il collegamento alla rete satellitare.

Quanto costa Starlink in Italia

Starlink è disponibile tramite diversi piani in abbonamento. La versione Residenziale, pensata per avere una postazione “fissa” e, quindi, adatta alle abitazioni situate in zone non coperte dalla rete terrestre, prevede un costo di 40 euro al mese, con traffico dati illimitato. C’è anche una versione Lite, con una priorità d’accesso più bassa alla rete (quindi con possibili rallentamenti nelle ore di punta). Il costo è di 29 euro al mese.

C’è poi la versione Roaming che l’azienda ritiene sia ideale per “motorhome, nomadi digitali, camper e lavoratori in viaggio“. Questa è la versione pensata per chi vive in movimento, ad esempio con un veicolo di grandi dimensioni come un camper, e non vuole rinunciare a una connessione a Internet.

Questa versione include anche una copertura costiera. Il piano in questione costa 40 euro al mese, con una copertura nazionale e 50 GB al mese utilizzabili in roaming (con possibilità di acquistare traffico dati aggiuntivo). In alternativa, c’è il piano con roaming illimitato che costa 72 euro al mese.

La terza opzione è Imbarcazioni, ideale per “i settori marittimi, della risposta alle emergenze e della mobilità“. Il costo è di 292 euro al mese, con 50 GB di traffico “mobile priority” e con dati illimitati in acque continentali interne. La versione da 1 TB, invece, costa 1.147 euro al mese.

Ci sono poi i piani per le aziende. In questo caso è possibile scegliere tra Sede fissa (per le aziende che intendono sfruttare la connettività satellitare nei propri locali), Mobilità su terra e Marittimo. In questo caso, i costi variano molto in base al piano scelto e al quantitativo di traffico dati mensile da utilizzare con la priorità d’accesso alla rete. Si parte da 50 euro al mese e si arriva fino a 4.713 euro al mese.

Sia per i privati che per le aziende c’è da considerare il costo iniziale per il kit di connessione (i componenti forniti cambiano in base al piano scelto). Ad esempio, un privato che intenda sfruttare Starlink in casa dovrà considerare un costo di 349 euro una tantum per il kit. Per l’uso Roaming, invece, il costo è di 399 euro per ottenere il kit Starlink Mini, più piccolo (può essere inserito in uno zaino) rispetto al kit Starlink Standard.

Come attivare Starlink

Attivare il servizio di connettività satellitare di Starlink è semplicissimo. Basta seguire una veloce procedura online, raggiungendo il sito ufficiale, starlink.com. A questo punto bisogna scegliere la versione desiderata del servizio (Residenziale, Roaming e Marittimo) e poi il piano da attivare, seguendo la procedura guidata. Per la versione Residenziale è necessario inserire l’indirizzo di destinazione del servizio, per verificare la copertura nell’area dove è situata l’abitazione da connettere alla rete satellitare. I clienti aziendali possono accedere alle offerte dedicate premendo sul tasto Aziende.

In fase di completamento dell’ordine viene indicata la presenza di un periodo di prova di 30 giorni e viene fornita una stima dei tempi di spedizione del kit. Successivamente, l’operatore fornirà tutte le informazioni necessarie per la configurazione e l’installazione del kit e, quindi, per iniziare a sfruttare la rete satellitare. La procedura avviene tramite l’app di Starlink, per dispositivi Android e iOS. Sul sito ufficiale è possibile ottenere informazioni aggiuntive andando nelle sezioni Centro Assistenza e Guide Video.