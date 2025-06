16enne si finge carabiniere a Bologna e viene arrestato, come i veri militari hanno sventato la truffa

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arrestato a Bologna un giovane di 16 anni che è stato fermato per una presunta tentata truffa. L’episodio si è verificato in via Francesco Roncati, quando una donna ha contattato la Centrale Operativa dei Carabinieri per segnalare una truffa in corso. Il giovane, fingendosi un Carabiniere, avrebbe cercato di estorcere denaro alla famiglia della donna.

La segnalazione e l’intervento dei Carabinieri

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’allarme è scattato quando la donna, rientrando a casa, ha trovato il marito impegnato in una doppia telefonata in modalità vivavoce. Dall’altro capo del telefono, due individui si spacciavano per Carabinieri e chiedevano una cauzione per evitare il carcere al figlio della coppia, coinvolto in un presunto incidente stradale. Resasi conto della truffa, la donna si è allontanata per contattare i veri Carabinieri e raccontare l’accaduto.

L’operazione dei Carabinieri

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’operatore della Centrale Operativa ha prontamente allertato le pattuglie del Nucleo Radiomobile, che si sono dirette rapidamente verso l’abitazione della donna. L’obiettivo era fermare il secondo truffatore, un finto Carabiniere incaricato di ritirare la cauzione. Quando il giovane si è presentato alla porta, è stato accolto dai Carabinieri che lo attendevano all’interno dell’abitazione.

Un arresto sorprendente

L’età del presunto responsabile ha sorpreso le forze dell’ordine: si tratta di un ragazzo di 16 anni, residente al Sud. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, il giovane è stato accompagnato in una struttura della giustizia minorile, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

