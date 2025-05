19enne pestato a sangue in una discoteca in Versilia, pugni e calci dal buttafuori. La lite per gelosia

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Un giovane 19enne di Prato è stato aggredito in una discoteca in Versilia, nel comune di Marina di Pietrasanta. L’aggressore è un buttafuori di 28 anni, che si è scagliato con calci e pugni sulla vittima per ragioni di gelosia: il giovane di Prato aveva fatto delle avances alla sua ex fidanzata. L’addetto alla sicurezza del locale è stato denunciato dalla polizia di Forte dei Marmi con l’accusa di lesioni.

Pestato in una discoteca in Versilia

Una tranquilla serata in discoteca si è trasformata in una notte difficile da dimenticare per un 19enne di Prato.

L’episodio è avvenuto nel locale Seven Apples di Marina di Pietrasanta, poco lontano dalla località turistica di Forte dei Marmi.

Il ragazzo è stato aggredito, con calci e pugni, da uno degli addetti alla sicurezza della discoteca.

A seguito dell’aggressione, il 19enne è finito in ospedale dove, a causa delle contusioni e di un trauma cranico e facciale, gli è stata attribuita una prognosi di 15 giorni.

L’aggressione ha avuto luogo nella notte del 10 marzo scorso, ma la polizia ha reso noto l’episodio soltanto mesi dopo.

La lite scattata per gelosia

La vittima dell’aggressione aveva appena conosciuto una ragazza, rivelatasi in seguito l’ex fidanzata di uno dei buttafuori.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’addetto alla sicurezza, visti i due che parlavano, si sarebbe avvicinato con fare minaccioso.

A quel punto, con il benestare di alcuni colleghi, avrebbe colpito con pugni e schiaffi al volto il 19enne pratese.

Una volta a terra, avrebbe continuato a infierire sulla vittima con calci.

Denunciato il buttafuori

La Questura di Lucca racconta in una nota che la vittima fu fatta uscire dal locale “senza che siano state avvisate le forze dell’ordine o un aiuto medico”.

Sono stati gli amici del ragazzo picchiato a chiedere soccorso e a portare il 19enne al pronto soccorso dell’ospedale di Versilia.

L’aggressore, un addetto alla sicurezza di 28 anni, è stato denunciato per lesioni dalla Polizia di Forte dei Marmi. Al vaglio anche il comportamento dei suoi colleghi.

In seguito all’episodio, il 3 aprile, il questore di Lucca Edgardo Giobbi aveva disposto la chiusura di 15 giorni del locale per motivi di ordine pubblico.