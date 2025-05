32enne tenta il suicidio a Gallarate, dopo il salvataggio degli agenti prende a testate l'asfalto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un intervento tempestivo della Polizia di Stato ha salvato la vita di un uomo a Gallarate. Un trentaduenne ha tentato di gettarsi da un cavalcavia il 12 maggio, ma è stato fermato dagli agenti.

Il drammatico salvataggio

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Centrale Operativa della Questura di Varese ha ricevuto una segnalazione riguardante un giovane con probabili intenzioni suicide sul cavalcavia della “Mornera” a Gallarate. La Volante del Commissariato cittadino è intervenuta immediatamente.

L’intervento degli agenti

Gli agenti hanno avvistato l’uomo mentre scavalcava il guard-rail, pronto a gettarsi nel vuoto. Con prontezza, lo hanno afferrato per le braccia un attimo prima che si lanciasse, riportandolo sulla sede stradale e salvandogli la vita.

La resistenza del giovane

Nonostante l’intervento, il trentaduenne ha cercato di divincolarsi per raggiungere nuovamente l’estremità del ponte. Gli agenti, in attesa dei sanitari, lo hanno immobilizzato con le fasce in dotazione. Anche immobilizzato, il giovane ha tentato di farsi del male colpendo l’asfalto con la testa.

La situazione clinica

Il trentaduenne, in cura al CPS di Gallarate per problemi psichici, aveva già tentato il suicidio in passato ingerendo sostanze velenose. Affidato al personale del 118, è stato trasportato al pronto soccorso locale per il ricovero nel reparto di psichiatria. Maggiori dettagli su Gallarate.

