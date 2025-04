Aaron Boupendza morto in Cina dopo il volo dall'undicesimo piano, mistero sul decesso del calciatore

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il calciatore della nazionale del Gabon Aaron Boupendza è morto dopo essere precipitato dal balcone del suo appartamento all’undicesimo piano di un palazzo a Hangzhou, in Cina, città dove si era trasferito a gennaio per giocare nello Zhejiang FC.

Cosa è successo a Aaron Boupendza

Nella giornata del 16 aprile la federazione gabonese di calcio ha dato l’annuncio della morte del giocatore Aaron Boupendza, 28 anni, attaccante con 35 presenze per la squadra del piccolo Stato africano.

Boupendza giocava nello Zhejiang FC, squadra cinese della città di Hangzhou, dove si era trasferito lo scorso gennaio, venduto dal Rapid Bucarest per 800mila euro. Sarebbe caduto dal balcone del suo appartamento, all’undicesimo piano di un palazzo.

Fonte foto: 123RF Hangzhou, in Cina

La dinamica di quanto accaduto non è ancora chiara. I suoi compagni di squadra si sono accorti che Boupendza non rispondeva alle telefonate dopo che il 28enne aveva fatto ritardo a una sessione di allenamento.

Le ipotesi sulla morte

La polizia di Hangzhou sta indagando su quanto accaduto. Stando ai primi rilievi, rimane ancora poco chiaro il motivo per cui Boupendza sia caduto dal balcone del proprio appartamento.

Al momento le ipotesi sulla causa della sua caduta rimangono tutte egualmente plausibili secondo gli investigatori. Non si esclude nemmeno la possibilità di un incidente, anche se si indaga a tutto campo.

Notata dagli investigatori anche la presenza all’interno dell’appartamento, al momento della caduta, del fratello di Boupendza. Non si esclude quindi anche la possibilità di una lite. Infine, il suicidio rimane un’opzione ritenuta plausibile dagli inquirenti.

La carriera di Aaron Boupendza

Boupendza ha avuto una lunga carriera sportiva, divisa su quattro diversi continenti. Ha mosso i primi passi nel Mounana, squadra gabonese gemellata con i francesi del Bordeaux. Fu proprio la formazione transalpina a portare l’attaccante in Europa, quando aveva 20 anni.

Dopo alcune esperienze tra Francia e Portogallo, entra nei campionati arabi, in Qatar e in Arabia Saudita. Ritorna nei Paesi Uefa nel 2020, quando arriva all’Hatayspor, in Turchia. Quella stagione si rivela la migliore della sua carriera: segna 22 gol e diventa capocannoniere del campionato turco.

Si trasferisce quindi al Cincinnati, negli Stati Uniti, poi come detto a Bucarest e infine in Cina. Ha anche giocato decine di partite per la sua nazionale, segnando 8 gol.