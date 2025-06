Accoltellato al petto a Vicenza in via Cattaneo per una rapina, 16enne gravissimo e aggressore in fuga

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Aggressione a Vicenza nella tarda serata del 7 giugno: un 16enne è stato accoltellato al petto in un parcheggio del centro storico. Il giovane è attualmente assistito in terapia intensiva pediatrica e verserebbe in gravi condizioni. Anche se le Forze dell’Ordine non hanno ancora escluso alcuna pista, potrebbe trattarsi di un tentativo di rapina finito male. L’aggressore è ancora in fuga.

16enne accoltellato a Vicenza: cos’è successo

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto esattamente a Vicenza nella tarda serata del 7 giugno.

Stando a una prima ricostruzione, un 16enne originario della zona, e che attualmente risulta ricoverato in terapia intensiva pediatrica presso l’ospedale cittadino, sarebbe stato accoltellato al torace.

L’aggressione è avvenuta nei pressi di via Carlo Cattaneo

Sembra che a colpirlo al torace sia stato un altro coetaneo: i due si trovavano all’interno di un parcheggio ben noto in zona, situato in via Carlo Cattaneo, in pieno centro.

Le ipotesi al vaglio degli inquirenti sono diverse, anche se si suppone che l’aggressione sia scaturita da un tentativo di rapina finito male.

La richiesta di aiuto

Secondo quanto riportato da Il Corriere del Veneto, subito dopo l’aggressione, intorno alle ore 22, il ragazzo sarebbe poi entrato all’interno di un locale del centro storico di Vicenza per chiedere aiuto.

Il locale dista un centinaio di metri dal parcheggio di via Cattaneo. Il 16enne avrebbe percorso il breve tratto di strada autonomamente e, secondo quanto riportato dai clienti, sarebbe entrato all’interno del locale sanguinante.

Gli avventori del locale avrebbero dunque allertato i soccorsi, prestando aiuto al giovane e tamponando la vistosa ferita al torace.

I sanitari del 118, intervenuti in pochi minuti, hanno stabilizzato il minorenne, per poi portarlo all’ospedale San Bortolo, dove attualmente è ricoverato.

Sebbene le condizioni siano critiche, il 16enne non sarebbe in pericolo di vita.

L’aggressore è ancora in fuga

L’aggressore di Vicenza è ancora in fuga. Per comprendere cosa sia realmente accaduto, gli inquirenti sono in attesa del miglioramento delle condizioni di salute del 16enne.

Si spera infatti in una sua testimonianza per scoprire le esatte origini dell’accoltellamento.

Al momento, però, le condizioni critiche del giovane non gli permettono di rispondere alle domande delle Forze dell’Ordine.

La Polizia ha già acquisito le immagini tratte dalle telecamere di sicurezza dell’area di sosta e della zona circostante: i fotogrammi potrebbero aver immortalato l’aggressore.