Aereo Piper atterra d'emergenza in strada a Padova, a bordo il pilota e 3 studenti miracolosamente illesi

A Padova, un aereo da turismo Piper è stato costretto ad un atterraggio di emergenza a causa di un’avaria al motore. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in via della Madonnina, coinvolgendo il pilota italiano e tre studenti universitari di origine yemenita e pakistana, che sono rimasti miracolosamente illesi.

Intervento delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il personale della D.I.G.O.S. della Questura di Padova, insieme alle Volanti e con il supporto di una Squadra dei Vigili del Fuoco, è intervenuto tempestivamente sul luogo dell’incidente. L’aereo era decollato poco prima dall’aeroporto cittadino “Allegri” per testare un motore marca Audi, quando ha improvvisamente perso potenza, costringendo il pilota a compiere manovre d’emergenza per evitare aree urbane densamente popolate.

Cause ancora da accertare

Le cause dell’avaria al motore del Piper non sono ancora state completamente accertate. Tuttavia, dalle prime dichiarazioni del pilota, sembra che il motore abbia perso potenza improvvisamente. L’area dell’incidente è stata messa in sicurezza dalla Polizia di Stato per consentire i rilievi del caso da parte della Polizia Scientifica e gli accertamenti della D.I.G.O.S.

Assistenza medica immediata

Nonostante l’impatto violento al suolo, i quattro occupanti del velivolo non sono stati trasportati in ospedale. Hanno ricevuto l’assistenza necessaria dal personale medico del Suem, giunto sul posto con un’ambulanza. L’incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei voli di prova e sull’importanza di un’adeguata manutenzione dei motori.

