Alessandro Basciano contro Sophie Codegoni a Le Iene, lei risponde con un monologo in trasmissione

Nel corso della trasmissione Le Iene, il dj e influencer Alessandro Basciano ha rilasciato un’intervista durante la quale ha parlato del suo rapporto burrascoso con l’ex compagna Sophie Codegoni. La modella e influencer ha poi risposto con un monologo recitato direttamente durante la messa in onda della trasmissione.

L’intervista di Alessandro Basciano a Le Iene

Nel corso della puntata de Le Iene andata in onda ieri – martedì 6 maggio 2025 – l’inviato Stefano Corti ha intervistato Alessandro Basciano, ex concorrente del Grande Fratello ed ex fidanzato di Sophie Codegoni.

Stefano Corti ha chiesto al dj e influencer di raccontare la sua versione del rapporto con la modella, conclusosi molto male con la donna che lo ha denunciato per stalking, minacce e violenza privata.

Sophie Codegoni insieme alla figlia: la modella, durante Le Iene, ha risposto con un monologo alle accuse dell'ex compagno Alessandro Basciano

Basciano, messo di fronte ai messaggi inviati all’ex compagna e alle evidenze delle violenze verbali, ha negato le accuse e la narrazione che lo fa apparire come il carnefice della vicenda: “Non mi fare le morali, voglio vedere se uno litiga…se non si mandano a fare in c**o tra marito e moglie” ha detto a Corti.

Il monologo di Sophie Codegoni

“Mi ha fatto a pezzi, con le parole, con lo sguardo, con il controllo, con quel modo di farti sentire sbagliato o colpevole”. Sono queste le prime parole del monologo di Sophie Codegoni, recitato nel corso della stessa puntata de Le Iene.

“Arrivavano momenti belli, un weekend tranquillo, una vacanza, uno sguardo con gli occhi lucidi e io mi aggrappavo a quei gesti e dimenticavo il resto – ha poi continuato la modella – Negavo, minimizzavo, allontanavo chiunque provasse ad aprirmi gli occhi e mentre cercavo di salvare il noi, perdevo me stessa”.

La Codegoni spiega poi che Basciano “ha cominciato a controllarmi, mi spiava e minacciava chi mi stava vicino”, per poi provare a “distruggere chi mi proteggeva. È lì che ho avuto paura, sì, perché il male sugli altri lo vedi meglio che su te stessa. Così ho trovato il coraggio di fare la cosa giusta, l’ho denunciato e da lì è iniziato il calvario”.

Le conseguenze della denuncia

Alessandro Basciano oggi è indagato per stalking aggravato, e ha l’obbligo del braccialetto elettronico in attesa del processo. E la sua ex compagna non nasconde di aver tante volte pensato “ma chi me l’ha fatto fare di denunciare? È tostissimo. So di aver fatto la cosa giusta, ma sto vivendo un inferno”.

Nonostante le difficoltà, la denuncia è però servita anche per imparare “a sopravvivere”, e magari a dare una mano a chi non ha la forza di uscire da certe situazioni.

“Se ti riconosci in queste parole sappi che non sei sola – ha concluso Sophie – nemmeno quando ti sembrerà di non avere più voce, nemmeno quando ti convinceranno che sia colpa tua. Sappi che non lo è. Perché poi arriva il giorno in cui torni a vivere, a testa alta e senza più paura di dire: ‘Mi ha fatto male, sì, ma sono ancora qui'”.