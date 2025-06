Alessandro Cattelan escluso dai palinsesti Rai, possibile futuro a Mediaset: il ruolo di Berlusconi

Esclusione dai palinsesti Rai, trattative smentite con Mediaset, conferme su Disney+ e un futuro ancora tutto da scrivere: Alessandro Cattelan non sarà presente nella prossima stagione televisiva 2025-2026 del servizio pubblico. Una decisione che segna un cambio di passo importante per la Rai, che perde uno dei volti più giovani e sperimentali del suo palinsesto recente.

Alessandro Cattelan escluso dai palinsesti Rai

Come riporta Adnkronos, a spiegare l’esclusione dai palinsesti Rai è stato Stefano Coletta, direttore del Coordinamento Generi Rai, che ha parlato della situazione senza mezzi termini: “Non c’è spazio per lui nel prime time. Alessandro è un talento complicato per la tv generalista. Spero che la sua strada con la Rai possa continuare, anche per il suo noto potenziale commerciale”.

Una dichiarazione che suona come un arrivederci più che un addio, ma che di fatto sancisce la chiusura del programma “Stasera c’è Cattelan”, late show che non ha mai raggiunto ascolti importanti.

ANSA

Alessandro Cattelan potrebbe essere vicino all’addio alla Rai

Intanto, cresce l’interesse di Mediaset, che secondo indiscrezioni avrebbe tentato di contattare il conduttore, senza però raggiungere un accordo.

Mediaset sonda il terreno, ma l’operazione non va in porto

Secondo quanto riportato da diverse testate, Mediaset avrebbe provato ad aprire un dialogo con Alessandro Cattelan, inserendosi nel momento di incertezza con la Rai.

L’idea era di ingaggiarlo come nuovo volto per rinfrescare il palinsesto del Biscione. A volerlo sarebbe stato Pier Silvio Berlusconi.

L’operazione, però, non è andata a buon fine: Cattelan avrebbe rifiutato, almeno per ora.

A Cologno Monzese, intanto, sono in corso altri tentativi di “reclutamento”, come quello riuscito con Max Giusti, già ufficializzato per la prossima stagione.

Da Disney+ al teatro: i progetti futuri di Cattelan

Sebbene lontano dalla tv generalista, Cattelan non sarà fermo nei prossimi mesi. È confermata la sua presenza nella giuria della prossima stagione di “Italia’s Got Talent” su Disney+, mentre RaiPlay ha già annunciato una seconda stagione per “Hot Ones Italia” a partire da gennaio 2026.

Inoltre, il conduttore sarà impegnato in autunno con uno spettacolo teatrale.

Resta però il grande interrogativo: quale sarà la prossima vera casa televisiva di Alessandro Cattelan?