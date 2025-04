Allarme diossina dopo l'incendio a Caivano, nube tossica e scuole chiuse: quali sono i rischi per l'uomo

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Cresce la preoccupazione in seguito all’incendio scoppiato in una fabbrica di solventi nell’area industriale di Pascarola, a Caivano: con il possibile rilascio di diossina nell’aria, la Commissione straordinaria ha raccomandato la chiusura precauzionale di scuole e parchi in diversi comuni limitrofi, chiedendo alla popolazione di limitare le attività all’aperto.

L’incendio a Caivano

Nella giornata di ieri – mercoledì 9 aprile 2025 – un incendio è divampato in un’azienda che lavora solventi nella frazione Pascarola di Caivano, comune della provincia di Napoli.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con tre squadre, supportate da personale specializzato in rischi nucleari, biologici, chimici e radiologici (NBCR). Col passare delle ore l’incendio è stato domato, ma ha prodotto un’alta e distesa nube di fumo.

Fonte foto: ANSA L’incendio divampato a Caivano, dal quale si è sollevata una densa colonna di fumo nero che mette a rischio la salute degli abitanti della zona

L’agenzia per la protezione ambientale ha installato un laboratorio mobile ai margini dell’area abitata di Pascarola per misurare le concentrazioni orarie di vari inquinanti atmosferici, tra cui particolato PM10 e PM2,5, monossido di carbonio, benzene, toluene e xilene.

Le precauzioni dopo l’incendio

A seguito dell’incendio, la Commissione straordinaria di Caivano ha disposto la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado, nonché la chiusura di parchi, ville e cimiteri comunali.

Ai cittadini è stato consigliato di chiudere porte e finestre, non raccogliere prodotti dell’orto e uscire solo se strettamente necessario, adottando le precauzioni del caso. Anche nei comuni vicini, come Afragola e Acerra, sono state adottate misure simili, con la chiusura delle scuole per precauzione.

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato il Centro Coordinamento Soccorsi, che ha fornito ulteriori indicazioni: evitare di stazionare all’aperto, lavare accuratamente frutta e verdura, spegnere condizionatori e impianti di ventilazione, e, in caso di vicinanza al fumo, coprire naso e bocca con un panno umido e cercare riparo al chiuso.

Cos’è la diossina e quali sono i rischi per la salute

Le diossine sono un gruppo di composti chimici tossici che si formano principalmente durante processi di combustione industriale.

L’esposizione acuta a livelli elevati di diossine può causare gravi effetti sulla salute, come malattie della pelle (ad esempio, cloracne), alterazioni delle funzioni del fegato e difficoltà nel metabolismo del glucosio.

L’esposizione cronica a dosi più basse può provocare danni al sistema immunitario, interferenze con l’equilibrio ormonale e effetti sullo sviluppo del feto. Alcune diossine sono classificate come cancerogene per l’uomo, potendo determinare tumori del tessuto linfatico, del tessuto emopoietico e tumore al seno.