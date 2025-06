Ancona, lancia oggetti contro il compagno poi minaccia di buttarsi: donna portata in ospedale

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Intervento della Polizia di Stato per una lite domestica avvenuta nel tardo pomeriggio di giovedì 19 giugno. Gli agenti sono stati allertati tramite il 112 NUE per una segnalazione di lite domestica in un’abitazione nella zona Le Grazie, ad Ancona.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti sono giunti sul posto e hanno trovato un uomo di origini peruviane di circa 60 anni, che ha riferito di essere stato vittima del lancio di diversi suppellettili e oggetti di arredo in vetro e metallo da parte della sua compagna, a causa di un diverbio. L’uomo presentava lievi ferite, ma ha rifiutato le cure mediche.

La versione della donna

Gli operatori hanno ascoltato anche la compagna dell’uomo, una donna straniera di origine cubana di circa 35 anni, già nota agli Uffici della Questura e destinataria della misura di prevenzione del divieto di dimora nella città di Ancona. La donna, che non presentava segni di lesioni né di percosse, ha fornito una versione dei fatti opposta, mentre, esagitata, era seduta a cavalcioni sul davanzale della finestra, scagliandosi verbalmente contro i poliziotti e il compagno.

Mediazione e intervento sanitario

Dopo un iniziale tentativo di mediazione, nonostante la donna non volesse ragionare, i poliziotti sono riusciti a convincerla a scendere e l’hanno messa in sicurezza. Tuttavia, non essendo possibile riportarla alla ragione, si è reso necessario chiedere l’ausilio di personale sanitario.

Conclusione dell’intervento

Al fine di salvaguardare l’incolumità della donna e degli altri presenti, il personale sanitario intervenuto presso l’abitazione ha proceduto ad accompagnarla presso il locale nosocomio per gli accertamenti medici del caso. L’intervento si è concluso senza ulteriori complicazioni, ma ha evidenziato la necessità di un monitoraggio continuo delle situazioni di lite domestica per prevenire escalation di violenza.

