Ancona, truffa aggravata a un'anziana: arrestati ed espulsi dalla città in due
Due uomini arrestati ad Ancona per truffa aggravata ai danni di una 65enne. Rafforzate le misure di prevenzione e sensibilizzazione.
Fermati in flagranza per truffa aggravata ai danni di una donna di 65 anni, due uomini italiani di 40 anni e 30 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato ad Ancona. I due, dopo aver confessato davanti al G.I.P., hanno scelto di patteggiare per ottenere una riduzione della pena. Il Questore ha immediatamente adottato misure di prevenzione, notificando il Foglio di Via Obbligatorio che vieta loro il ritorno in città per 3 anni.
La fonte della notizia
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella giornata di ieri, 21 novembre, quando gli agenti hanno colto in flagranza i due uomini, rispettivamente di 40 anni e 30 anni, mentre mettevano in atto una truffa aggravata ai danni di una donna di 65 anni. L’arresto è stato eseguito con tempestività, a conferma dell’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare i reati contro le fasce più deboli della popolazione.
Le misure adottate dopo l’arresto
Nella mattinata successiva, durante l’udienza di convalida, i due arrestati hanno ammesso le proprie responsabilità davanti al G.I.P. e hanno espresso la volontà di patteggiare, così da poter usufruire di uno sconto di pena. In risposta immediata, il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha disposto il Foglio di Via Obbligatorio dal Comune, impedendo ai due uomini di fare ritorno per i prossimi 3 anni ad Ancona.
