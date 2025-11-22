Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermati in flagranza per truffa aggravata ai danni di una donna di 65 anni, due uomini italiani di 40 anni e 30 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato ad Ancona. I due, dopo aver confessato davanti al G.I.P., hanno scelto di patteggiare per ottenere una riduzione della pena. Il Questore ha immediatamente adottato misure di prevenzione, notificando il Foglio di Via Obbligatorio che vieta loro il ritorno in città per 3 anni.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella giornata di ieri, 21 novembre, quando gli agenti hanno colto in flagranza i due uomini, rispettivamente di 40 anni e 30 anni, mentre mettevano in atto una truffa aggravata ai danni di una donna di 65 anni. L’arresto è stato eseguito con tempestività, a conferma dell’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare i reati contro le fasce più deboli della popolazione.

Le misure adottate dopo l’arresto

Nella mattinata successiva, durante l’udienza di convalida, i due arrestati hanno ammesso le proprie responsabilità davanti al G.I.P. e hanno espresso la volontà di patteggiare, così da poter usufruire di uno sconto di pena. In risposta immediata, il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha disposto il Foglio di Via Obbligatorio dal Comune, impedendo ai due uomini di fare ritorno per i prossimi 3 anni ad Ancona.

IPA