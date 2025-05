Angela Taccia promette "guerra dura senza paura", chi è l'amica avvocata di Andrea Sempio che sfida la Procura

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Angela Taccia, avvocata di Andrea Sempio, ha deciso insieme al suo assistito e al collega Lovino di non presentarsi all’interrogatorio sul caso del delitto di Garlasco. Una vera e propria sfida quella della legale nei confronti della Procura, come dimostra il post su Instagram nel quale la 36enne, amica di vecchia data dell’indagato, ha annunciato una “guerra dura senza paura”.

Angela Taccia sfida la Procura: il post su Instagram

L’avvocata di Andrea Sempio, Angela Taccia, ha sfidato la Procura di Pavia con un recente post su Instagram.

Come riporta Il Giorno, infatti, la legale ha annunciato una “guerra dura senza paura”: lei e il suo assistito Andrea Sempio hanno deciso di non presentarsi all’interrogatorio sul caso del delitto di Garlasco.

Fonte foto: IPA

Un recente scatto di Andrea Sempio

Il tutto sfruttando un errore formale nella convocazione: mancava una frase fondamentale che avvisa la persona che, se non si presenta senza un valido motivo, può essere obbligata con la forza, con quello che, in termini legali, viene definito accompagnamento coattivo.

Un errore che rende l’invito a comparire nullo, senza valore legale.

È saltato, così, il piano della Procura, che prevedeva di interrogare contemporaneamente Sempio e Alberto Stasi.

Chi è l’avvocata di Andrea Sempio

Angela Taccia e il suo assistito Andrea Sempio si conoscono molto bene: sono amici di vecchia data. L’avvocata, oggi 36enne, faceva parte della stessa compagnia frequentata, oltre che dallo stesso indagato e da Marco Poggi, anche da Alessandro Biasibetti, con cui un tempo ha avuto una relazione.

Biasibetti, oggi frate, insieme agli amici Mattia Capra e Roberto Freddi, è nell’elenco delle persone alle quali, recentemente, è stato richiesto un campione di DNA.

La legale ha frequentato il liceo a Vigevano e l’Università di Pavia e, quando nel 2016 Sempio venni iscritto al registro degli indagati, stava ancora svolgendo il praticantato.

Le dichiarazioni di Lovati

Oltre che dall’avvocata Angela Taccia, Andrea Sempio è assistito dal legale Massimo Lovati che, nel pomeriggio del 20 maggio, ha risposto ad alcuni interrogativi posti dalla stampa.

“Abbiamo deciso ieri di fare così”, ha dichiarato in merito alla decisione di non presentarsi all’interrogatorio, “ora ci attendiamo una nuova convocazione con l’avvertimento previsto dal codice e che manca in quello ricevuto”.

Sempio, comunque, può avvalersi della facoltà di non rispondere per non arrecare vantaggi a chi lo accusa.