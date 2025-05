Chi sono Roberto Freddi e Mattia Capra, gli amici di Andrea Sempio coinvolti nel blitz dei carabinieri

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nell’operazione di perquisizione della casa di Andrea Sempio sono finiti coinvolti anche due suoi amici: Roberto Freddi e Mattia Capra. Su di loro dubbi per via degli scambi di sms e telefonate avvenuti proprio nell’arco di tempo dell’omicidio. La perquisizione ha portato al sequestro di pc e cellulari.

Gli amici di Sempio

Gli amici di Sempio sono rimasti coinvolti nella gogna mediatica o sono parte dell’omicidio? È questo che si stanno domandando gli inquirenti dietro la riapertura delle indagini del caso di Garlasco. Le operazioni di perquisizione, da casa di Sempio, si sono allargate presso le abitazioni di Roberto Freddi e Mattia Capra.

Non sono indagati, ma risultano interessanti per gli agenti per via del legame che avevano all’epoca dei fatti con Andrea Sempio e Marco Poggi, fratello della vittima. Nel gruppo era presente anche un altro amico, Alessandro Biasibetti, oggi frate francescano.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà La villetta di via Pascoli a Garlasco

Questi i nomi di chi frequentava la casa di Chiara ed erano soliti recarsi in via Pascoli proprio in bicicletta, un elemento ricorrente nelle indagini sul caso.

Chi sono Roberto Freddi e Mattia Capra?

Gli amici di Sempio furono ascoltati già 18 anni fa. Frequentavano la casa dei Poggi ed erano amici del fratello della vittima. Ai carabinieri dissero di conoscere Marco da molto tempo.

Freddi fin dalle scuole elementari e conferma di frequentare la casa dei Poggi durante il fine settimana. Per arrivarci utilizzava una bicicletta da donna, della madre, con un sellino nero e con molle esterne.

Mentre Capra conosceva il fratello della vittima dalle scuole medie: giocavano a calcio insieme. Anche lui andava a trovare l’amico nei fine settimana con una bicicletta, una mountain bike di colore blu della marca Olimpia. In entrambi i casi, però, prima di prendere la patente rispettivamente nel 2006 e nell’aprile del 2007 (l’omicidio di Garlasco è avvenuto il 13 agosto 2007).

Telefonate e messaggi

Il collegamento con Andrea Sempio arriva proprio nella mattinata dell’omicidio. Interrogati in merito, i due avevano raccontato di trovarsi a Garlasco il 13 agosto.

Andrea Sempio raccontò invece di trovarsi a Vigevano alla ricerca di un libro. Come testimoni la madre, la nonna e lo scontrino famoso del parcheggio conservato per un anno. Non mancarono i dubbi sulle celle agganciate al suo cellulare, un elemento che, alla luce dei sequestri effettuati, potrebbe non essere più marginale.

Questo perché anche Mattia Capra e Roberto Freddi vennero presi in considerazione alla luce dell’intenso scambio telefonico e di messaggi con Andrea proprio nella mattinata del 13 agosto, nell’arco di tempo in cui, secondo l’autopsia, sarebbe avvenuto il decesso di Chiara Poggi. I due infatti avevano detto di trovarsi a Garlasco quella mattina, anche in questo caso con testimoni i loro genitori, ma le celle telefoniche a cui si agganciarono smentiscono entrambi.