Ascolti tv ieri domenica 18 maggio chi ha vinto tra Bruno Vespa, Amici, Che tempo che fa e Report

La Rai non centra il tris nella giornata di domenica 18 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è Affari Tuoi che batte Paperissima Sprint (Canale 5), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata però Porta a Porta di Bruno Vespa a chiudere dietro Amici di Maria De Filippi e Che tempo che fa di Fabio Fazio (Nove). Ai piedi del podio Report (Rai 3), La mummia (Italia 1), NCIS (Rai 2), Zona Bianca (Rete 4), L’uomo sul treno (Tv8) e La mala (La7).Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 18 maggio: chi ha vinto tra Porta a Porta di Bruno Vespa, Amici di Maria De Filippi, Che tempo che fa di Fabio Fazio e Report

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Canale 5, Amici : 3.786.000 spettatori (26,9%);

: 3.786.000 spettatori (26,9%); Nove, Che tempo che fa : 1.694.000 spettatori (9,3%);

: 1.694.000 spettatori (9,3%); Rai 1, Porta a Porta: 1.300.000 spettatori (7,7%).

Fuori dal podio:

Rai 3, Report : 1.097.000 spettatori (6,1%);

: 1.097.000 spettatori (6,1%); Italia 1, La mummia 787.000 spettatori (4,6%);

787.000 spettatori (4,6%); Nove, Che tempo che fa – Il tavolo : 699.000 spettatori (6,6%);

: 699.000 spettatori (6,6%); Rai 2, NCIS Origins : 682.000 spettatori (3,7%);

: 682.000 spettatori (3,7%); Rai 2, NCIS : 674.000 spettatori (3,6%);

: 674.000 spettatori (3,6%); Rete 4, Zona Bianca : 587.000 spettatori (4,2%);

: 587.000 spettatori (4,2%); Tv8, L’uomo sul treno : 245.000 spettatori (1,5%);

: 245.000 spettatori (1,5%); La7, La mala: 203.000 spettatori (1,7%).

Fonte foto: ANSA

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

Chi ha vinto Amici di Maria De Filippi?

La finale del talent Amici, condotto da Maria De Filippi, è stata vinta da Daniele Doria, che ha battuto Francesco, Alessia, Antonia e Trigno (l’ultimo avversario superato al fotofinish).

Il ballerino è nato nel 2007 a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta: ha vinto 157 mila euro (150 mila euro del montepremi più 7 mila euro dallo sponsor Marlù, che ha girato lo stesso assegno anche agli altri 4 finalisti).

I dati dell’access prime time, i risultati di Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Affari Tuoi : 4.881.000 spettatori (26,9%);

: 4.881.000 spettatori (26,9%); Canale 5, Paperissima Sprint : 2.361.000 spettatori (13%);

: 2.361.000 spettatori (13%); Italia 1, NCIS: 1.291.000 spettatori (7,2%).

Ai piedi del podio:

La7, In altre parole… domenica : 644.000 spettatori (3,6%);

: 644.000 spettatori (3,6%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 751.000 spettatori (4,3%);

: 751.000 spettatori (4,3%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 670.000 spettatori (3,7%);

: 670.000 spettatori (3,7%); Tv8, 4 Ristoranti: 474.000 spettatori (2,6%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share de L’Eredità

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, L’Eredità : 3.329.000 spettatori (21,4%);

: 3.329.000 spettatori (21,4%); Rai 3, TGR : 2.358.000 spettatori (15,3%);

: 2.358.000 spettatori (15,3%); Canale 5, Caduta libera: 2.303.000 spettatori (15,7%).

Fuori dal podio:

Canale 5, Caduta libera – Le 10 botole : 1.678.000 spettatori (12,2%);

: 1.678.000 spettatori (12,2%); Rai 2, Blue Bloods- 2° episodio: 764.000 spettatori (4,7%);

764.000 spettatori (4,7%); Rai 3, Blob : 742.000 spettatori (4,5%);

: 742.000 spettatori (4,5%); Rete 4, La promessa : 667.000 spettatori (4,1%);

: 667.000 spettatori (4,1%); Italia 1, CSI: 613.000 spettatori (3,9%);

613.000 spettatori (3,9%); Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 510.000 spettatori (3,5%);

510.000 spettatori (3,5%); Nove, Che tempo che farà : 459.000 spettatori (2,9%);

: 459.000 spettatori (2,9%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 435.000 spettatori (3,1%);

435.000 spettatori (3,1%); Tv8, Formula 1: 252.000 spettatori (1,7%);

252.000 spettatori (1,7%); Rai 2, Tg2 Dossier: 149.000 spettatori (1,1%).