Ascolti tv ieri mercoledì 11 giugno chi ha vinto tra L'Isola dei Famosi, Chi l'ha visto, Nazionale e Amadeus

La Rai non centra il tris nella giornata di mercoledì 11 giugno per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nel preserale con Reazione a Catena su Rai 1, ma anche nell’access prime time dove lo speciale di Cinque Minuti finisce alle spalle di Affari Tuoi ma comunque davanti a Paperissima Sprint (Canale 5). In prima serata è L’Isola dei Famosi (Canale 5) a finire davanti a Chi l’ha visto (Rai 3) e Italia – Romania U21 (Rai 2). Ai piedi del podio ci finisce I perfetti innamorati (Rai 1), seguito da Fuori dal Coro (Rete 4) di Mario Giordano, The Martian (Italia 1), La Torre di Babele (La7), Like a star di Amadeus (Nove) e Ladyhawke (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 11 giugno: chi ha vinto tra L’Isola dei Famosi, Chi l’ha visto, Fuori dal Coro, La Torre di Babele e Amadeus

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:

Canale 5, L’Isola dei Famosi : 1.799.000 spettatori (15%).

: 1.799.000 spettatori (15%). Rai 3, Chi l’ha visto : 1.667.000 spettatori (11,5%);

: 1.667.000 spettatori (11,5%); Rai 2, Italia – Romania U21: 1.595.000 spettatori (9,3%).

Fuori dal podio:

Rai 1, I perfetti innamorati : 1.545.000 spettatori (10,2%);

: 1.545.000 spettatori (10,2%); Rete 4, Fuori dal Coro : 942.000 spettatori (7,6%);

: 942.000 spettatori (7,6%); Italia 1, The Martian : 799.000 spettatori (6%);

: 799.000 spettatori (6%); La7, La Torre di Babele : 621.000 spettatori (4,2%);

: 621.000 spettatori (4,2%); Nove, Like a star : 395.000 spettatori (2,6%);

395.000 spettatori (2,6%); Tv8, Ladyhawke: 361.000 spettatori (2,4%).

Fonte foto: ANSA Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time: i numeri di Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Affari Tuoi : 5.062.000 spettatori (28%);

: 5.062.000 spettatori (28%); Rai 1, Cinque minuti : 4.100.000 spettatori (25,3%);

: 4.100.000 spettatori (25,3%); Canale 5, Paperissima Sprint: 2.141.000 spettatori (12,1%).

Ai piedi del podio:

La7, Otto e mezzo : 1.381.000 spettatori (7,9%);

: 1.381.000 spettatori (7,9%); Rai 3, Un posto al sole : 1.378.000 spettatori (7,7%);

: 1.378.000 spettatori (7,7%); Italia 1, NCIS – 2° episodio : 1.206.000 spettatori (6,7%);

: 1.206.000 spettatori (6,7%); Italia 1, NCIS – 1° episodio : 905.000 spettatori (5,8%);

: 905.000 spettatori (5,8%); Rai 3, Il cavallo e la torre : 939.000 spettatori (5,7%);

: 939.000 spettatori (5,7%); Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte : 984.000 spettatori (6%);

: 984.000 spettatori (6%); Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte : 978.000 spettatori (5,4%);

: 978.000 spettatori (5,4%); Nove, The Cage : 438.000 spettatori (2,5%);

: 438.000 spettatori (2,5%); Tv8, Foodish: 293.000 spettatori (1,7%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai 1, Reazione a Catena : 3.019.000 spettatori (24,2%);

: 3.019.000 spettatori (24,2%); Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente : 2.137.000 spettatori (22%);

: 2.137.000 spettatori (22%); Canale 5, Caduta libera: 2.052.000 spettatori (18,3%).

Fuori dal podio:

Rai 3, TGR : 1.390.000 spettatori (13,2%);

: 1.390.000 spettatori (13,2%); Canale 5, Caduta libera – Le 10 botole : 1.325.000 spettatori (15,1%);

: 1.325.000 spettatori (15,1%); Rai 3, Vita d’artista : 805.000 spettatori (5,2%);

: 805.000 spettatori (5,2%); Rai 3, Blob : 763.000 spettatori (5,3%);

: 763.000 spettatori (5,3%); Rai 2, Blue Bloods – 2° episodio: 740.000 spettatori (5,4%);

740.000 spettatori (5,4%); Rete 4, La promessa : 728.000 spettatori (5,2%);

: 728.000 spettatori (5,2%); Rai 2, Blue Bloods – 1° episodio: 532.000 spettatori (5%);

532.000 spettatori (5%); Nove, Cash or Trash? : 357.000 spettatori (2,6%);

: 357.000 spettatori (2,6%); Italia 1, CSI Miami: 354.000 spettatori (3%);

354.000 spettatori (3%); Italia 1, Studio Aperto Mag: 321.000 spettatori (3,5%);

321.000 spettatori (3,5%); Rai 2, TgSport Sera: 308.000 spettatori (3,6%);

308.000 spettatori (3,6%); Tv8, 4 Ristoranti : 189.000 spettatori (1,5%);

: 189.000 spettatori (1,5%); La7, Famiglie d’Italia: 156.000 spettatori (1,5%).