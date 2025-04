Ascolti tv ieri sabato 19 aprile il Serale di Amici di Maria De Filippi batte la Rai

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Mediaset sbaraglia la concorrenza nella giornata di sabato 19 aprile, per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv commerciale in prima serata, dove vince la quinta puntata del Serale di Amici, che batte il film drammatico Il miracolo di Sharon in onda su Rai1. Ai piedi del podio il classico Il compagno Don Camillo proposto da Rete4 e Clifford – Il grande cane rosso (Italia1). È la tv nazionale, al contrario, ad aggiudicarsi gli ascolti più alti nell’access prime time dove Affari Tuoi supera Striscia la Notizia (Canale 5).

Ascolti tv 19 aprile: chi ha vinto tra Serale di Amici e Il miracolo di Sharon

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Canale5, Serale di Amici : 3.790.000 spettatori (26.6%);

: 3.790.000 spettatori (26.6%); Rai1, Il miracolo di Sharon : 2.008.000 spettatori (12.6%);

: 2.008.000 spettatori (12.6%); Rete4, Il compagno Don Camillo: 986.000 spettatori (6.4%)

Fuori dal podio:

Italia1, Clifford – Il grande cane rosso : 741.000 spettatori (4.5%);

: 741.000 spettatori (4.5%); Rai2, F.B.I. International : 725.000 spettatori (4.3%);

: 725.000 spettatori (4.3%); Tv8, Formula 1 : 703.000 spettatori (4.1%);

: 703.000 spettatori (4.1%); Rai3, Ennio : 655.000 spettatori (3.9%);

: 655.000 spettatori (3.9%); La7, In Altre Parole…Ancora : 624.000 spettatori (3.8%);

: 624.000 spettatori (3.8%); Nove, Apocalypse: 308.000 spettatori (2.2%).

Fonte foto: IPA Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, coach di Amici

I dati dell’access prime time: i numeri di Affai Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Affari Tuoi : 5.213.000 spettatori (29.5%);

: 5.213.000 spettatori (29.5%); Canale5, Striscia la Notizia : 2.484.000 spettatori (14.1%);

: 2.484.000 spettatori (14.1%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.178.000 spettatori (6.7%).

Ai piedi del podio:

Rete4, 4 di Sera Weekend : 862.000 spettatori (5%);

: 862.000 spettatori (5%); Rete4, 4 di Sera Weekend – Seconda Parte : 766.000 spettatori (4.3%);

: 766.000 spettatori (4.3%); Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 326.000 spettatori (1.9%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share de L’Eredità

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 3.604.000 spettatori 25.3%);

: 3.604.000 spettatori 25.3%); Rai1, L’Eredità – La sfida dei 7 : 2.315.000 spettatori (19.9%);

– : 2.315.000 spettatori (19.9%); Canale5, Avanti un altro! Story: 2.196.000 spettatori (16.4%).

Fuori dal podio:

Canale5, Avanti il Primo! Story : 1.733.000 spettatori (16.3%);

: 1.733.000 spettatori (16.3%); Rai3, TGR :2.056.000 spettatori (13.9%);

:2.056.000 spettatori (13.9%); Rete4, La Promessa : 794.000 spettatori (5%);

: 794.000 spettatori (5%); Rai3, Blob : 801.000 spettatori (4.8%);

: 801.000 spettatori (4.8%); Rai2, Blue Bloods : 477.000 spettatori con il 3.6% nel primo episodio e 670.000 spettatori con il 4.2% nel secondo episodio;

: 477.000 spettatori con il 3.6% nel primo episodio e 670.000 spettatori con il 4.2% nel secondo episodio; Rai2, Dribbling : 389.000 spettatori (3.7%);

: 389.000 spettatori (3.7%); Rai2, TGSport Sera : 319.000 spettatori (3.3%);

: 319.000 spettatori (3.3%); Italia1, C.S.I. Miami : 460.000 spettatori (3%);

: 460.000 spettatori (3%); Italia1 Studio Aperto Mag : 317.000 spettatori (2.6%);

: 317.000 spettatori (2.6%); Tv8, Casa contro Casa : 384.000 spettatori (2.3%);

: 384.000 spettatori (2.3%); Nove, Little Big Italy : 234.000 spettatori (1.9%);

: 234.000 spettatori (1.9%); La7, Famiglie d’Italia: 160.000 spettatori (1.3%).