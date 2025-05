Attori di Beautiful a Capri per girare alcune puntate, ma non è la prima volta in Italia: i precedenti

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il cast della celebre soap opera Beautiful è approdato a Capri per girare alcune puntate speciali ambientate in Italia. Le riprese, che si svolgono tra Napoli e l’isola azzurra, coinvolgono gli attori e i protagonisti storici della serie e rappresentano un ritorno nel Bel Paese, dopo le precedenti esperienze di produzione.

Gli attori di Beautiful a Capri

Saranno ambientate tra le suggestive location di Napoli e Capri le nuove puntate di Beautiful. Le riprese, iniziate il 28 maggio e previste fino al 31 maggio, coinvolgono un cast di 90 persone tra crew e staff, con dieci location selezionate.

Le riprese toccheranno molti luoghi iconici della zona, tra cui Piazza Municipio, Via Chiaia, Via Toledo, Piazza Trieste e Trento, Via Partenope, Castel Nuovo, Borgo Marinari e, a Capri, scene in mare tra i Faraglioni e altri scorci caratteristici.

Fonte foto: ANSA Capri, un momento delle riprese di Beautiful: gli attori della celebre soap sono tornati Italia anni dopo le ultime puntate girate nel Bel Paese

I protagonisti presenti sul set includono Katherine Kelly Lang (Brooke Logan), John McCook (Eric Forrester), Thorsten Kaye (Ridge Forrester) e Jack Wagner, che torna a interpretare Nick Marone dopo dieci anni di assenza. Le puntate girate in Italia andranno in onda negli Stati Uniti a luglio 2025 e saranno trasmesse in Italia su Canale 5 nel 2026.

Le parole dell’attrice di Brooke

Nel corso di una intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno, Katherine Kelly Lang, interprete storica di Brooke Logan, ha espresso entusiasmo per le riprese in Italia, definendo Napoli una città “bellissima e piena di cultura”.

Durante la presentazione delle riprese napoletane, Lang ha dichiarato: ” Abbiamo girato in molti posti in Italia, ora sono molto felice che la produzione abbia voluto portare la storia in questa città”.

L’attrice ha inoltre inaspettatamente manifestato il desiderio di lavorare in un film italiano, esprimendo interesse a collaborare con i Manetti Bros, ovverp Marco e Antonio Manetti, registi di film come Diabolik e serie tv come L’ispettore Coliandro.

Le altre puntate girate in Italia

Non è però la prima volta che Beautiful sceglie l’Italia come location per le sue puntate. In passato, la soap opera ha girato episodi sul Lago di Como nel 1997, a Venezia nel 1999, a Portofino nel 2002, in Puglia nel 2012 e a Roma nel 2023.

Queste trasferte italiane hanno sempre riscosso grande successo tra il pubblico, oltre ad offrire scenari suggestivi, soprattutto per una audience non italiana, che hanno permesso di arricchire e abbellire le trame della serie.