Auto si ribalta e prende fuoco nel Brindisino, morti tre ragazzi in una Porsche, malore per i familiari

Tre ragazzi sono morti in un incidente stradale nel Brindisino lungo la provinciale che collega Torchiarolo a Lendinuso. A quanto si apprende l’auto, una Porsche, con a bordo i giovani si sarebbe ribaltata prendendo fuoco. Le vittime sono un ragazzo e due ragazze, tutti sui vent’anni.

L’incidente stradale nel Brindisino

Sul posto stanno operando i vigili del Fuoco, le ambulanze del 118 e i carabinieri. Come riporta Norba Online, l’auto su cui viaggiavano era una Porsche presa a noleggio.

La vettura è uscita fuori strada andando a sbattere contro un albero e prendendo fuoco. Per gli occupanti non c’è stato nulla da fare. Sono morti carbonizzati.

La strada è stata chiusa al traffico per facilitare le indagini condotte dalla polizia locale.

La comunità Brindisina è sconvolta, il sindaco Elio Ciccarese è stato tra i primi a raggiungere il posto.

Chi sono le vittime

Le vittime sono un 22enne, Luigi Perruccio, e due ragazze 21enni, Sara Capilunga e Karina Ryzkhova (originaria dell’Ucraina), tutti residenti a Torchiarolo.

Karina era arrivata in Italia per fuggire dalla guerra, ospite in una famiglia del posto. Luigi lavorava nell’azienda agricola del padre, Sara invece stava facendo uno stage in un’azienda di infissi.

Non è chiaro chi fosse alla guida, probabilmente il ragazzo.

I sanitari del 118 hanno soccorso anche i famigliari delle vittime colti da malore una volta arrivati sul posto.

Altri incidenti del 3 maggio

In tutto sono sette le vittime di incidenti stradali sabato 3 maggio. Altre due persone sono morte nel pomeriggio sull’A1 nel Frusinate, un uomo di 40 anni e suo figlio di 8 anni. Tutta la famiglia, di origini Nigeriana, tornava da Vicenza, dove aveva trovato una nuova casa. Gravi anche la madre e la figlia di 5 anni.

Una sesta persona ha perso la vita nel Bellunese in uno scontro fra tre veicoli e una moto. E poi ancora nel Frusinate un anziano è morto in uno scontro frontale.