Bambina di 8 anni morta di morbillo: contagi e ricoveri in forte aumento in Usa, l'epidemia sta peggiorando

Una bambina di 8 anni è morta in Texas per complicanze legate al morbillo, seconda vittima in poche settimane negli Usa. La piccola non era vaccinata. Il caso riaccende l’allarme su un’epidemia che si allarga: oltre 600 contagi da inizio anno, decine di ricoveri e una copertura vaccinale sempre più fragile. Le autorità sanitarie parlano di crisi evitabile.

Bambina di 8 anni morta di morbillo

Negli Stati Uniti il 2025 ha segnato un picco preoccupante nei casi di morbillo: 607 contagi totali, con 56 ricoveri, in gran parte bambini. Solo in Texas si sono registrati 59 nuovi casi in tre giorni, pari a un incremento del 15%. Secondo i dati ufficiali, il 97% degli infettati non era stato vaccinato.

Il portavoce dell’ospedale di Lubbock ha sottolineato che la bambina deceduta “non aveva ricevuto il vaccino, pur essendo in perfetta salute”. È lo stesso caso della prima vittima, una bambina di sei anni appartenente alla comunità mennonita, che rifiuta la vaccinazione per motivi religiosi.

Negli Stati Uniti è emergenza morbillo

Vaccinazioni in calo e allarme delle autorità

La riduzione delle vaccinazioni pediatriche negli ultimi anni è una delle cause principali della nuova ondata. Dopo la pandemia, molti nuclei familiari hanno rinunciato al richiamo della seconda dose, abbassando la soglia di copertura sotto il 95%, il livello necessario per impedire la diffusione del virus.

Il morbillo è una malattia altamente contagiosa: una persona infetta può trasmetterlo a fino a 18 soggetti, sei volte di più rispetto a chi ha l’influenza. In un caso su tre provoca complicazioni gravi, come polmonite ed encefalite. La mortalità è stimata all’1,2 per mille, ma i decessi possono aumentare rapidamente in popolazioni non immunizzate.

Le polemiche dopo la nomina di Kennedy Jr.

Sul piano politico, la gestione dell’attuale segretario alla Salute, Robert F. Kennedy Jr., ha suscitato polemiche. Conosciuto per le sue posizioni scettiche sui vaccini, Kennedy ha recentemente istituito una commissione per indagare il (già smentito) legame tra vaccini e autismo.

L’ex direttore della divisione vaccini della FDA, Peter Marks, si è dimesso nei giorni scorsi, accusando Kennedy di diffondere “disinformazione e bugie”.

L’atteggiamento del nuovo segretario, che ha sconsigliato i vaccini promuovendo al loro posto integratori alimentari, preoccupa gli esperti, soprattutto in un contesto di contagio crescente.

L’appello dei medici

Le autorità sanitarie locali e i pediatri lanciano un appello: “Queste morti potevano essere evitate. Il vaccino contro il morbillo è sicuro, disponibile da oltre 50 anni e salva vite”.

Secondo l’Oms, nel 2024 i casi in Europa sono raddoppiati rispetto all’anno precedente. In Italia, solo nei primi due mesi del 2025, si sono registrati 127 casi con numerose complicazioni respiratorie. Il rischio, spiegano gli esperti, è che l’epidemia si allarghi a livello globale.