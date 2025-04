Beatrice Luzzi guadagnava 12 milioni di lire al mese con Vivere, addio per problemi di privacy: "Mi consumava"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’attrice Beatrice Luzzi, recentemente protagonista al Grande Fratello nel ruolo di opinionista, ha rivelato che recitando nella soap opera Vivere era arrivata a guadagnare 12 milioni di lire al mese. L’addio alla fiction Mediaset è stato motivato con problemi di privacy: “Quel ruolo mi stava consumando l’anima, aveva eroso la mia identità” ha raccontato.

Quanto guadagnava Beatrice Luzzi ai tempi di Vivere

Beatrice Luzzi ha ricordato i tempi in cui recitava nella soap opera Vivere in un’intervista concessa al Corriere della Sera: “Quando lasciai la soap Vivere guadagnavo 12 milioni di lire al mese, ero super popolare, però quel ruolo mi stava consumando l’anima, aveva eroso la mia identità. Rivolevo la mia privacy e la mia libertà. E ho mollato”.

L’attrice ha anche confidato: “L’ho pagata cara, per rimettermi sul binario ci ho messo un po'”.

Fonte foto: IPA

L’attrice Beatrice Luzzi ha rivelato di aver guadagnato 12 milioni al mese ai tempi in cui recitava nella soap opera Vivere, che ha lasciato perché quel ruolo gli “stava consumando l’anima”.

L'”occasione persa” di Beatrice Luzzi

Nel corso dell’intervista, Beatrice Luzzi ha anche parlato di un’occasione persa: “Nel 2001, quando mi offrirono un’altra fiction molto importante. Avrei dovuto lavorare di nuovo con un collega che non sopportavo. Rifiutai e persi il treno”.

L’attrice ha poi aggiunto sulla sua decisione: “Alla fine però ho fatto bene, ho accumulato esperienze in altri campi e sono più completa”.

Beatrice Luzzi da L’Eredità al Grande Fratello

Nel corso della sua carriera nel mondo dello spettacolo, per tre anni Beatrice Luzzi ha anche scritto le domande del quiz di Raiuno L’Eredità: “Un lavoro di fine intelletto, sondavo tutto lo scibile umano. (…) Una faticaccia, facevo ricerche 12 ore al giorno”.

Dopo l’esperienza da concorrente del Grande Fratello, Beatrice Luzzi è diventata opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini: “Il mio compito era avere un’opinione e suscitarne altre, l’ho svolto a dovere”, ha detto.

Beatrice Luzzi ha anche dichiarato: “Non è una mia priorità essere compiacente. Sono una persona con un pensiero critico e indipendente, per questo mi hanno messo lì”. E poi: “Sono fiera di come ho affrontato il programma, restando leale a me stessa”.