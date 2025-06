Biglietti Vasco Live 2026, il Komandante annuncia le 10 date del tour: ticket in vendita dal 7 luglio

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Mentre è ancora in pieno svolgimento il tour 2025, Vasco Rossi ha annunciato le 10 date del tour Vasco Live 2026, in programma nelle città di Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine. I biglietti saranno in vendita in anteprima per i componenti del Blasco Fan Club a partire da lunedì 7 luglio, mentre la vendita generale prenderà il via venerdì 11 (mercoledì 9 per i titolari di carta Mastercard, ai quali è riservato un accesso prioritario).

Le date del tour Vasco Live 2026

Durante il concerto di Vasco Rossi allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, nel pieno del tour 2025, sono state annunciate le 10 date del nuovo tour Vasco Live 2026. Il calendario completo:

5-6 giugno 2026 – Ferrara , Parco Urbano Giorgio Bassani

, Parco Urbano Giorgio Bassani 12-13 giugno 2026 – Olbia , Arena

, Arena 18-19 giugno 2026 – Bari , Stadio San Nicola

, Stadio San Nicola 23-24 giugno 2026 – Ancona , Stadio del Conero

, Stadio del Conero 28-29 giugno 2026 – Udine, Bluenergy Stadium.

Vasco Rossi in concerto allo stadio Olimpico di Torino durante il tour 2025.

Quando e dove comprare i biglietti per il tour Vasco Live 2026

Sui canali ufficiali di Vasco Rossi è stato reso noto che i biglietti per il nuovo tour Vasco Live 2026 saranno in vendita in anteprima per i membri del Blasco Fan Club a partire dalle ore 12 di lunedì 7 luglio, su Viva Ticket.

I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 12 di mercoledì 9 luglio sul sito Priceless.com/music.

L’inizio della vendita generale dei ticket per il tour Vasco Live 2026 che toccherà le città di Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine è fissata per le ore 13 di venerdì 11 luglio.

Le restanti date del tour 2025 di Vasco Rossi

Il tour 2025 di Vasco Rossi negli stadi italiani, come già detto, è ancora in pieno svolgimento.

Dopo il soundcheck riservato al fan club del cantante e la data zero a Bibione (il 26 e il 27 maggio), i concerti a Torino (il 31 maggio e il 1° giugno), a Firenze (il 5 e il 6 giugno) e a Bologna (l’11 giugno), sono in programma una nuova data a Bologna (giovedì 12 giugno, allo stadio Renato Dall’Ara), a Napoli (il 16 e il 17 giugno, allo stadio Diego Armando Maradona), a Messina (il 21 e il 22 giugno, allo stadio San Filippo) e a Roma (il 27 e il 28 giugno, allo stadio Olimpico).