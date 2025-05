Blitz antidroga ad Asti: 8 misure cautelari, 6 arresti e oltre un chilo di cocaina sequestrato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di otto misure cautelari personali il bilancio di un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato ad Asti. L’operazione, diretta dalla Procura della Repubblica di Asti, ha portato all’arresto di sei soggetti e all’applicazione di misure restrittive per altre due persone, tutte coinvolte nello spaccio di cocaina nel centro cittadino.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, sei persone sono state arrestate e trasferite nelle Case Circondariali di Alessandria e Torino. Una donna torinese è stata posta agli arresti domiciliari, mentre un altro indagato è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di Asti. Tutti sono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.

Il modus operandi degli indagati

Gli indagati, di nazionalità italiana e albanese, sono accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, principalmente cocaina, ad Asti. Un uomo italiano di 35 anni, grazie alle sue conoscenze nel mercato astigiano degli stupefacenti, riceveva la cocaina da diversi spacciatori posticipando il pagamento. Successivamente, riusciva a rivenderla a prezzi maggiorati per ottenere il suo guadagno e il consumo personale dello stupefacente.

Le modalità di spaccio

L’indagato, sottoposto alla sorveglianza speciale con il divieto di uscire di casa dalle ore 21.00 alle ore 07.00, effettuava le cessioni direttamente dal suo appartamento o tramite terze persone che effettuavano le consegne al suo posto in cambio di dosi di cocaina.

Risultati dell’indagine

Nel corso dell’attività sono state indagate 11 persone, eseguiti 3 arresti in flagranza ed è stato sequestrato oltre un chilogrammo di cocaina e più di 5 mila euro in contanti. Durante le esecuzioni delle misure cautelari, sono state effettuate anche perquisizioni nelle abitazioni degli indagati, ai quali sono stati sequestrati smartphone, bilancini e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Inoltre, uno di loro nascondeva oltre 100 grammi di cocaina e per questo è stato arrestato.

Fase delle indagini

Corre l’obbligo di precisare che la fase in cui si sta operando è quella delle indagini e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo nel caso dell’emissione di una sentenza irrevocabile di condanna.

Fonte foto: IPA