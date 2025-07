Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un ventenne cittadino albanese residente in Emilia Romagna per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo il ritrovamento di oltre un chilo di cocaina nascosto nella sua auto. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Bolzano, nel parcheggio della funivia del Colle, durante un controllo della Squadra Mobile. L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di contrasto allo spaccio di droga che, nell’ultimo mese, ha portato a 10 arresti e al sequestro di oltre sette chili di stupefacenti tra Bolzano e Merano.

Il bilancio delle ultime operazioni antidroga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti hanno registrato risultati significativi nelle ultime settimane. In particolare, tra Bolzano e Merano sono stati eseguiti 10 arresti per spaccio o detenzione di droga, con il sequestro di oltre sette chili di sostanze, di cui sei chili di cocaina. Inoltre, sono stati confiscati circa 60.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

L’operazione in via Innsbruck: i dettagli del fermo

Nel pomeriggio di ieri, durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti della Squadra Mobile hanno notato un’autovettura sospetta in via Innsbruck, a Bolzano. Alla guida si trovava un giovane impegnato in una conversazione telefonica. I poliziotti hanno deciso di seguire il veicolo a distanza, osservando i movimenti del conducente fino al parcheggio della funivia del Colle.

Il ragazzo, dopo essere rimasto per alcuni minuti nell’abitacolo continuando a parlare al cellulare, è sceso per dirigersi verso un distributore nelle vicinanze, sempre al telefono, come se attendesse qualcuno. Al suo ritorno, gli agenti sono intervenuti per identificarlo. Alla vista dei poliziotti, il giovane ha tentato di rifugiarsi rapidamente in auto, forse nel tentativo di fuggire, ma è stato prontamente bloccato dagli operatori.

La perquisizione e il sequestro della cocaina

Non essendo in grado di fornire spiegazioni plausibili sulla sua presenza a Bolzano, il giovane è stato sottoposto a una perquisizione personale e veicolare. L’ispezione ha dato esito positivo: nascosto in un rivestimento nella parte posteriore dell’abitacolo, gli agenti hanno rinvenuto un involucro contenente oltre un chilo di cocaina.

Il ragazzo è stato quindi accompagnato in Questura per l’identificazione. Si tratta di B.K., cittadino albanese di venti anni, residente in Emilia Romagna e incensurato. Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trasferito presso la Casa Circondariale locale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le dichiarazioni del Questore Ferrari

Il Questore di Bolzano, Giuseppe Ferrari, ha sottolineato come i recenti risultati siano il frutto di un rafforzamento dei controlli sul territorio, disposti nelle ultime settimane in tutta la provincia. “Queste operazioni – ha dichiarato Ferrari – dimostrano l’efficacia di una strategia mirata non solo a impedire che le sostanze stupefacenti raggiungano le nostre strade e i giovani, ma anche a colpire le basi economiche delle reti di spaccio, rendendo più difficile per i criminali agire indisturbati”.

Il Questore ha inoltre rivolto un appello alla cittadinanza, invitando tutti a collaborare con le forze dell’ordine segnalando qualsiasi attività sospetta, per contribuire a rendere più sicura la comunità.

Un mese di controlli intensificati tra Bolzano e Merano

Nel corso dell’ultimo mese, la Polizia di Stato ha arrestato 10 pusher tra Bolzano e Bolzano, sequestrando oltre sette chili di sostanze stupefacenti, di cui sei chili di cocaina, e circa 60.000 euro in contanti. Questi dati testimoniano l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di droga e nel tutelare la sicurezza pubblica.

