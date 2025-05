Bolzano, aggredito per il cellulare davanti alla tabaccheria: maglietta strappata e fuga sull’autobus

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per rapina è stato effettuato a Bolzano dopo che un cittadino tunisino è stato aggredito per rubargli il cellulare. L’episodio è avvenuto nei pressi di piazza Domenicani, quando le forze dell’ordine sono intervenute a seguito di una segnalazione di una violenta lite all’esterno di una tabaccheria.

Intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le pattuglie della Squadra “Volanti” sono giunte rapidamente sul posto, ricevendo indicazioni dai passanti su 2 individui in fuga e un terzo che si era allontanato su un autobus. Gli agenti sono riusciti a bloccare uno dei fuggitivi nei pressi della Galleria Sernesi e a fermare l’autobus per far scendere l’aggredito, che presentava varie escoriazioni e una maglietta strappata.

La dinamica dell’aggressione

L’aggredito, identificato come A.G., un 23enne cittadino tunisino, ha raccontato che mentre si trovava in piazza Domenicani per acquistare sigarette, è stato avvicinato da due soggetti che, dopo averlo salutato, hanno iniziato a picchiarlo per rubargli il telefono cellulare. Ne è scaturita una colluttazione al termine della quale i due malviventi sono riusciti a impossessarsi del cellulare e a tentare la fuga. L’aggredito ha cercato di inseguirli salendo su un autobus.

Arresto e conseguenze

Il malvivente bloccato dagli agenti è stato condotto in Questura e identificato come A.G., un 20enne cittadino tunisino con precedenti e permesso di soggiorno scaduto. Durante la perquisizione personale, è stato trovato in possesso del cellulare rubato. Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, il rapinatore è stato arrestato per rapina e trattenuto presso le Camere di Sicurezza della Questura. Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano, Paolo Sartori, ha emesso un Decreto di Espulsione nei confronti di A.G., che diventerà operativo al momento della sua scarcerazione.

Fonte foto: IPA