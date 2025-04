Bolzano, crea il caos ubriaco in un supermercato e viola i domiciliari: arrestato dopo la doppia aggressione

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto per aggressione e evasione il bilancio di un intervento della Polizia di Stato. Un uomo di 47 anni è stato fermato a Bolzano dopo aver creato disordini in un supermercato e violato gli arresti domiciliari.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, alcuni giorni fa, nel pomeriggio, una segnalazione è giunta alla Centrale Operativa della Questura tramite il numero di emergenza “112 NUE”. Un soggetto ubriaco ed aggressivo stava aggredendo i commessi e creando caos all’interno del supermercato “DESPAR” di Via Parma. Gli agenti della Squadra “Volanti” sono intervenuti immediatamente, individuando l’uomo e invitandolo a seguirli all’esterno. Tuttavia, il soggetto ha reagito con ulteriore violenza, rendendo necessario l’intervento deciso degli agenti per trasferirlo in Questura.

Identificazione e arresto

In Questura, l’uomo è stato identificato come S. J., un bolzanino pluripregiudicato per reati di varia natura, tra cui resistenza, violenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, è stato dichiarato in arresto per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità, e trasferito presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

Violazione degli arresti domiciliari

Durante il tragitto verso casa, l’uomo, ancora sotto l’effetto dell’alcool, ha provocato i poliziotti, annunciando che avrebbe violato il divieto di uscire. Gli agenti, sospettando le sue intenzioni, hanno atteso sotto casa e, come previsto, l’uomo è uscito pochi minuti dopo, violando gli arresti domiciliari. I poliziotti sono intervenuti nuovamente, bloccandolo e conducendolo in Questura, dove è stato trattenuto in attesa del Giudizio per Direttissima.

Provvedimenti del Questore

Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori ha avviato l’iter per l’irrogazione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza nei confronti dell’uomo, considerando la sua personalità e i ripetuti comportamenti violenti. Sartori ha espresso rammarico per l’ennesima aggressione subita da un agente di polizia durante un intervento, sottolineando l’importanza di far rispettare la legge senza subire insulti e violenze.

Fonte foto: IPA