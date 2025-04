Bonus 1000 euro per i nuovi nati nel 2025 per famiglie con ISEE fino a 40 mila euro, come richiederlo all'INPS

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

In arrivo il bonus 1000 euro per i nuovi nati nel 2025 destinato alle famiglie con l’ISEE, Indicatore della Situazione Economica Equivalente, fino a 40 mila euro. All’inizio del mese di aprile si attende la pubblicazione della circolare Inps che sbloccherà il nuovo contributo previsto dal Governo Meloni.

Come funziona il bonus 1000 euro per i nuovi nati e chi può richiederlo

Il bonus 1000 euro una tantum è un incentivo alla natalità che si propone di dare anche una spinta ai consumi. Vale per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio del 2025, se si ha un ISEE familiare fino a 40 mila euro (si esclude dal calcolo l’Assegno unico) e se i genitori risiedono in Italia (sono inclusi i cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo).

Non sono previsti requisiti legati alle condizioni lavorative: potranno richiedere il bonus 1000 euro anche i disoccupati e i lavoratori autonomi. L’aiuto non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Il Governo Meloni ha stanziato 330 milioni per finanziare il bonus 1000 per i nuovi nati nel 2025.

Come richiedere il bonus 1000 euro per i nuovi nati

La domanda per il bonus 1000 euro per i nuovi nati nel 2025 potrà essere presentata da uno dei due genitori o da un genitore convivente con il neonato.

Si potrà fare richiesta dall’inizio del mese di aprile, tramite i canali telematici dell’Inps oppure attraverso il Caf, il Contact center o il numero verde dell’Inps.

L’Inps dovrebbe concedere almeno un mese di tempo (forse fino a 60 giorni) per presentare la domanda per tutti i bambini che sono nati entro la fine del mese di marzo. A regime il bonus dovrebbe essere erogato a fronte di un’apposita domanda all’Istituto entro uno o due mesi dalla nascita del bambino o dall’ingresso in famiglia in seguito all’adozione.

Al contrario di quanto circolato nelle ultime settimane, come chiarito da fonti dell’Inps a Il Messaggero, non è prevista alcuna carta prepagata. Il bonus, infatti, consisterà in un bonifico o in un invio sul conto corrente tramite Iban e potrà essere utilizzato per qualsiasi spesa e non solo per i prodotti dell’infanzia.

Quanto ha stanziato il Governo Meloni per il bonus 1000 euro

Per finanziare il bonus 1000 euro per i nuovi nati nel 2025 il Governo Meloni ha stanziato 330 milioni. La cifra, però, è destinata a salire a 360 milioni il prossimo anno.