Bullismo a Como in palestra, vittima un ragazzo fragile: due 15enni ammoniti, che cosa hanno fatto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovanissimi di 15 anni sono stati ammoniti per bullismo dalla Polizia di Stato di Como. L’episodio si è verificato a maggio in una palestra, dove un coetaneo è stato aggredito e ripreso con un cellulare. I provvedimenti sono stati emessi dal Questore Marco Calì.

Dettagli dell’episodio

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio di bullismo ha avuto luogo verso la metà di maggio. Un ragazzo è stato aggredito da uno dei due quindicenni, mentre l’altro riprendeva la scena con il suo cellulare nello spogliatoio di una palestra. La vittima, descritta come un soggetto fragile, frequenta gli stessi locali dei suoi aggressori.

La risposta delle autorità

I provvedimenti di ammonimento sono stati emessi in seguito alla determinazione dei genitori della vittima di procedere legalmente. Gli agenti della Divisione di Polizia Anticrimine di Como hanno redatto una relazione tecnica dettagliata, che è stata poi sottoposta al Questore Marco Calì. L’ammonimento per bullismo è uno strumento di prevenzione introdotto dal Decreto Caivano, volto a evitare che episodi simili possano degenerare in situazioni più gravi.

Obiettivi educativi

L’ammonimento mira a trattare i bulli con azioni educative, stimolandoli a riflettere sul loro comportamento e sulle possibili conseguenze penali. Il Questore Marco Calì ha dichiarato che questi provvedimenti, i primi di questo tipo emessi nella provincia di Como, vogliono indirizzare la società verso una maggiore consapevolezza sulla devianza giovanile.

Prevenzione e sensibilizzazione

La Polizia di Stato, in particolare la Questura di Como, conduce un programma educativo di informazione rivolto ai giovani, prevalentemente nelle scuole. Poliziotti specializzati intervengono su temi come bullismo, cyberbullismo e uso consapevole del web. L’invito del Questore è di segnalare episodi simili alle forze di polizia, con l’ammonimento come obiettivo di rieducazione e recupero dei giovani.

Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale della città di Como.

Fonte foto: IPA