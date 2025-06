Cadaveri a Villa Pamphili identificati, chi erano la donna e la neonata ritrovate senza vita dai passanti

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Hanno un nome e un cognome i cadaveri rinvenuti a Villa Pamphili, a Roma. Secondo le prime indiscrezioni la bimba di sei mesi e la donna trovata semi-avvolta in un sacco nero erano conosciute nella zona e una persona avrebbe in passato segnalato la loro scomparsa. Le indagini continuano.

Identificati i corpi della donna e della bambina

Per il momento le forze dell’ordine mantengono il più stretto riserbo. La Presse ripota che gli inquirenti sarebbero stati in grado di identificare i cadaveri rinvenuti nel pomeriggio di sabato 7 giugno nel parco di Villa Pamphili, a Roma.

Secondo le prime informazioni rese note da La Presse l’identità delle due vittime sarebbe nota in zona. Qualcuno, in tempi non meglio specificati, ne avrebbe infatti denunciato la scomparsa.

