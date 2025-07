Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un ambulante sanzionato e 300 chili di frutta sequestrata il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato, condotta durante il mercato settimanale nel piazzale Stadio di Caltagirone. L’intervento è stato disposto dal Questore di Catania nell’ambito di un piano di contrasto all’abusivismo commerciale e alla vendita irregolare di prodotti ortofrutticoli, per garantire la legalità e la sicurezza alimentare nel territorio provinciale.

Controlli mirati contro l’abusivismo commerciale

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’azione di controllo si inserisce in una strategia più ampia volta a prevenire e reprimere i furti di prodotti ortofrutticoli e a contrastare l’abusivismo commerciale che danneggia sia i commercianti regolari sia i consumatori. Il Questore di Catania ha disposto una serie di interventi mirati, coinvolgendo i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Caltagirone, per verificare il rispetto delle normative sulla vendita di alimenti, in particolare da parte degli ambulanti presenti nei mercati cittadini.

L’operazione al mercato settimanale di Caltagirone

Durante il servizio di controllo svolto in occasione del mercato settimanale, gli agenti hanno individuato nel piazzale Stadio, all’angolo con via Madonna della Via, un uomo intento a vendere frutta senza alcuna autorizzazione. Sul suo banchetto erano esposti circa 300 chili di prodotti ortofrutticoli, tra meloni e angurie, privi di qualsiasi requisito di tracciabilità. La merce è stata immediatamente sequestrata dagli agenti, che hanno proceduto agli accertamenti del caso.

Mancanza di licenza e sanzione amministrativa

Dagli accertamenti effettuati nell’immediatezza, è emerso che il venditore ambulante fosse completamente sprovvisto di licenza o autorizzazione amministrativa per la vendita di alimenti. Dopo essere stato identificato dagli agenti del Commissariato di Caltagirone, l’uomo è stato sanzionato con una multa superiore a 5.000 euro. L’intervento si inserisce in una serie di controlli volti a garantire il rispetto delle regole e a tutelare sia i commercianti onesti sia i consumatori.

Valutazione sanitaria e devoluzione in beneficenza

Per garantire la sicurezza alimentare, i poliziotti hanno richiesto l’intervento del personale specializzato dell’Asp di Catania, che ha effettuato una valutazione sulla genuinità della frutta sequestrata. Dopo le opportune verifiche da parte dei medici e dei tecnici dell’Asp, la merce è stata giudicata idonea al consumo umano e quindi devoluta in beneficenza ad associazioni ed enti di volontariato locali, evitando così inutili sprechi e offrendo un aiuto concreto a chi ne ha bisogno.

La Polizia di Stato e la Questura di Catania hanno voluto lanciare un messaggio chiaro: i controlli proseguiranno senza sosta, per contrastare ogni forma di abusivismo e garantire il rispetto delle regole. Solo così sarà possibile tutelare i consumatori, i commercianti onesti e i produttori locali, promuovendo una cultura della legalità e della sicurezza alimentare in tutto il territorio provinciale.

