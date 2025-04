Caos in una sala bingo a Genova, ubriaco ruba fiches per ordinare da bere

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 37enne polacco è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Genova per tentato furto aggravato in concorso e truffa. L’uomo è stato sorpreso mentre cercava di rubare all’interno di un Bingo.

La dinamica dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le volanti del Commissariato Centro e dell’U.P.G.S.P. sono intervenute presso il Bingo in Piazza Dante, a seguito di una segnalazione di una persona molesta. Giunti sul posto, gli agenti hanno identificato il 37enne, che si trovava in evidente stato di ubriachezza e in possesso di alcune fiches riservate ai dipendenti del locale.

Le indagini e le prove

Un controllo ha rivelato che l’ufficio dove erano conservate queste particolari fiches era stato rovistato. Mancavano 1 pos, 1 mazzo di chiavi e alcuni badge. Le telecamere di sorveglianza hanno mostrato che il 37enne, insieme a un complice ancora ignoto, ha commesso il furto intorno alle ore 00.20.

Il tentativo di truffa

Successivamente, il cittadino polacco ha cercato di cambiare le fiches rubate in denaro per acquistare bevande alcoliche all’interno del Bingo. L’uomo è stato condotto in Questura per gli atti di rito, mentre le indagini proseguono per identificare l’altro presunto autore del furto.

Rimane salva la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva. Per ulteriori dettagli, visita il sito della Polizia di Stato.

Fonte foto: IPA