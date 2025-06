Carlo Legrottaglie ucciso a Francavilla Fontana, sparatoria tra carabinieri e fuggitivi: uno è morto

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sono stati fermati in un conflitto a fuoco in un casolare a Grottaglie i due uomini in fuga dopo l’uccisione del carabiniere Carlo Legrottaglie in un inseguimento a Francavilla Fontana. Nella sparatoria con carabinieri e polizia, uno dei due ricercati è morto. L’altro uomo, arrestato, è Michele Mastropietro, 59enne con diversi precedenti.

La conferma del ministro della Difesa Crosetto

La notizia della morte di uno dei due fuggitivi è stata confermata dal ministro della Difesa Guido Crosetto. Il suo tweet:

“I due delinquenti che questa mattina hanno barbaramente ucciso il Brigadiere Carlo Legrottaglie sono stati individuati, dalla Polizia e dai Carabinieri all’interno di un casolare. Nello scontro a fuoco che ne è seguito uno dei due rapinatori è deceduto”.

Fonte foto: ANSA

Forze dell’ordine sul luogo dove il carabiniere Carlo Legrottaglie è stato ucciso all’alba di giovedì 12 giugno.

Chi è l’uomo arrestato e cosa si sa sul fuggitivo morto

Come riportato dall’agenzia ANSA, l’arrestato è Michele Mastropietro, di 59 anni, con numerosi precedenti tra cui l’assalto a un furgone portavalori dell’istituto salentino Sveviapol Sud, avvenuto il 2 maggio 2013 nei pressi di Monteiasi. È stato portato nella caserma dei carabinieri a Martina Franca.

L’altro fuggitivo, che è deceduto, avrebbe la sua stessa età.

Cosa si sa sulla morte del carabiniere Carlo Legrottaglie

Il carabiniere Carlo Legrottaglie è stato ucciso all’alba di giovedì 12 giugno a colpi di arma da fuoco durante un’attività di controllo nella zona industriale di Francavilla Fontana, nella provincia di Brindisi, in contrada Rosea.

A sparare contro Legrottaglie, al termine di un inseguimento finito nelle campagne tra Francavilla Fontana e Grottaglie, sono stati alcuni uomini che hanno aperto il fuoco scendendo dalla loro automobile (una Lancia Y di colore scuro) e che poi sono fuggiti a piedi.

Il carabiniere ucciso sarebbe andato in pensione a luglio.

In base alla ricostruzione dei fatti riportata da ANSA, la pattuglia dei carabinieri di cui faceva parte Legrottaglie era intervenuta dopo la segnalazione di una rapina a un distributore di carburanti. I due carabinieri a bordo della ‘gazzella’ hanno intercettato l’auto dei rapinatori. Alla vista dei militari i malviventi sono fuggiti e i carabinieri si sono messi al loro inseguimento. Le due automobili si sono speronate fino a quando si sono dovute fermare, dopo essersi toccate più volte, nella campagna circostante. I rapinatori sono scesi dall’auto dividendosi. Legrottaglie ne ha inseguito uno che ha sparato contro il brigadiere alcuni colpi di pistola, uccidendolo.