Caso di Dengue anche a Pisa in via delle Lenze, parte la disinfestazione con l'ordinanza. Le raccomandazioni

Ancora un caso di Dengue confermato in Italia, questa volta a Pisa in via delle Lenze. Il sindaco Michele Conti ha firmato un’ordinanza urgente per una disinfestazione straordinaria, con gli interventi che avverranno su indicazione dell’Asl in un raggio di 200 metri dall’area del contagio, con trattamenti larvicidi e adulticidi su suolo pubblico e privato.

Dengue in via delle Lenze a Pisa

L’ordinanza sindacale è stata emessa con urgenza domenica 20 luglio dopo la comunicazione dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, che ha notificato un caso accertato di infezione da Dengue in una persona transitata recentemente in via delle Lenze a Pisa.

Il provvedimento dispone l’attivazione urgente di operazioni di disinfestazione, che avranno inizio nella serata di domenica. L’intervento si concentra sull’abbattimento della presenza della zanzara tigre (Aedes albopictus), principale vettore del virus, al fine di evitare l’insorgere di nuovi casi di contagio autoctono.

La disinfestazione avverrà in un raggio di 200 metri attorno a via delle Lenze, Pisa

Dove avviene la disinfestazione

I trattamenti, condotti secondo le direttive dell’Usl e conformi ai protocolli previsti dai piani di monitoraggio nazionale e regionale delle arbovirosi, copriranno un’area con un raggio di 200 metri attorno all’indirizzo segnalato.

Le azioni previste includono l’utilizzo di insetticidi per adulti e larve sia in spazi pubblici che in proprietà private, oltre a controlli casa per casa volti all’individuazione e alla rimozione di focolai larvali presenti in cortili, terrazze, giardini e pertinenze.

La nota del sindaco

Il sindaco di Pisa, Michele Conti, ha invitato la cittadinanza a offrire la propria collaborazione. “Residenti, amministratori condominiali, gestori di attività e chiunque abbia la disponibilità di spazi esterni nell’area interessata dovranno consentire l’accesso agli operatori incaricati e attenersi alle indicazioni fornite per la rimozione dei focolai” si legge nella nota comunale.

Fra le raccomandazioni che i cittadini dovranno osservare durante la disinfestazione, c’è quella della permanenza nelle proprie abitazioni con porte e finestre chiuse, evitando di utilizzare eventuali sistemi di ricambio d’aria, fornire protezione agli animali domestici e le loro suppellettili e coprire frutta e verdura negli orti affinché non vengano contaminate, oppure effettuare la raccolta prima dei trattamenti.

Al termine della disinfestazione è raccomandato inoltre osservare un tempo di latenza, ovvero attendere almeno 15 giorni prima del consumo di frutta e verdura esposta ai trattamenti, oltre a pulire con cura oggetti, arredi e superfici esterne venute a contatto con gli agenti disinfestanti.

Il caso nel Bolognese

Qualche giorno prima era stato accertato il rilevamento di un caso di Dengue a Budrio, in provincia di Bologna, con le autorità sanitarie che avevano avviato interventi urgenti di disinfestazione nell’area del Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Orsola, dove il paziente era transitato.

Le operazioni di disinfestazione erano terminate il 17 luglio. La sindaca di Budrio aveva rassicurato la popolazione sul contagio, parlando di caso isolato e di una situazione che era stata posta sotto controllo in tempi rapidi grazie al tempestivo intervento di Ausl e Regione.