Allarme dengue a Bologna con disinfestazione presso il Sant'Orsola: le strade interessate e il caso di Budrio

Bologna ha attivato misure di profilassi anti dengue nella zona dell’ospedale Sant’Orsola, dopo il caso confermato a Budrio e il transito del paziente nella struttura sanitaria. Le disinfestazioni sono state organizzate in aree sia pubbliche che private, con i residenti della zona invitati a collaborare con gli operatori per eliminare i focolai larvali.

Caso di dengue al Sant’Orsola di Bologna

Le operazioni di disinfestazione anti dengue sono attualmente in corso nelle aree circostanti il Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna, sia negli spazi pubblici che nei cortili privati, come stabilito dal protocollo regionale.

Si tratta delle zone frequentate dalla persona risultata positiva e proveniente da Budrio. L’obiettivo degli interventi è prevenire l’insorgere di eventuali casi secondari.

Le strade interessate dalla disinfestazione

Le attività di disinfestazione sono iniziate nella notte di lunedì 14 luglio, con adulticidi anche negli spazi pubblici. L’area interessata si estende per un raggio di 100 metri dal Pronto Soccorso, includendo le vie Primodì, Mazzini e Albertoni.

Ai residenti, ai commercianti, agli amministratori di condominio, ai titolari di attività produttive e a chiunque abbia la disponibilità di spazi all’aperto o abitazioni all’interno del perimetro, è richiesto di collaborare. In particolare, si invita:

a garantire l’accesso agli operatori addetti alla disinfestazione nei cortili condominiali o privati per svolgere i trattamenti adulticidi, larvicidi e rimuovere eventuali focolai larvali (non è necessario l’ingresso negli appartamenti, salvo eccezioni);

a eliminare ogni ristagno d’acqua da balconi, terrazzi e davanzali;

a tenere chiuse le finestre durante la notte, periodo in cui sono previsti gli interventi di disinfestazione nelle aree stradali pubbliche.

Le operazioni continueranno fino alla notte del 17 luglio, salvo rinvii dovuti a maltempo, come pioggia o vento.

Il contagio a Budrio

Sabato 12 luglio era stato accertato un caso isolato di dengue a Budrio: la persona colpita, che si era presentata al Sant’Orsola con febbre e sfoghi cutanei, era in condizioni stabili e senza complicazioni.

Dopo la diagnosi confermata, l’Ausl di Bologna aveva subito avviato un’indagine epidemiologica, coinvolgendo i pochi residenti vicini all’abitazione del paziente, situata in campagna.

Il Comune, in collaborazione con Ausl e Regione, aveva immediatamente attivato il piano straordinario previsto per le arbovirosi, dando il via a una disinfestazione urgente nell’area interessata, con trattamenti adulticidi contro le zanzare.

La sindaca Debora Badiali aveva rassicurato i cittadini, spiegando che la situazione era sotto controllo grazie alla piena operatività delle autorità sanitarie.