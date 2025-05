Caso di Dengue a Capiago Intimiano vicino Como, l'allarme del Comune: "Tenete chiuse le finestre"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Allarme sanitario in provincia di Como per un caso di febbre Dengue segnalato a Capiago Intimiano. L’allarme è scattato dopo che un residente di ritorno da un viaggio all’estero ha accusato i sintomi tipici della malattia ed è stato pertanto ricoverato in ospedale in sorveglianza sanitaria. Ats e Comune si sono attivati per un piano straordinario di disinfestazione per l’eliminazione di eventuali zanzare tigre, portatrici del virus.

Caso di Dengue in provincia di Como

A Capiago Intimiano, piccolo comune di appena cinquemila abitanti in provincia di Como, è stato segnalato un caso di Dengue. A darne notizia è il quotidiano La Provincia di Como.

L’allarme è scattato nella giornata di venerdì 2 maggio dopo che un uomo, residente nella frazione di Olmeda e appena rientrato da un viaggio all’estero, ha manifestato i sintomi della febbre gialla.

L’uomo è stato ricoverato all’ospedale Sant’Anna di Como dove è tenuto in sorveglianza sanitaria.

Scatta disinfestazione a Capiago Intimiano

Come noto, la Dengue non si trasmette da persona a persona, il contagio può avvenire soltanto attraverso la puntura di una zanzara tigre, vettore del virus.

In via precauzionale, il Comune ha avviato in collaborazione con l’Ats Insubria un trattamento straordinario di disinfestazione per l’eliminazione di eventuali zanzare tigre.

La disinfestazione sarà eseguita a partire da oggi, sabato 3 maggio, nella frazione Olmeda, con il supporto della Protezione civile e di una ditta specializzata.

“Ho attivato il protocollo per scongiurare ogni remota possibilità – spiega il sindaco Emanuele Cappelletti – ed evitare che qualche zanzara tigre, che abbia punto questa persona, possa malauguratamente pungere qualcun altro. Anche se è un’ipotesi altamente improbabile”.

Le precauzioni da adottare

Pur trattandosi di prodotti approvati e a bassissima tossicità, l’amministrazione comunale ha invitato i cittadini a seguire alcune semplici misure precauzionali durante gli interventi, fino a lunedì.

Si consiglia di tenere chiuse le finestre e stendere il bucato all’interno della propria abitazione. Per chi ha animali domestici è consigliabile tenerli in casa.

Inoltre si invita a raccogliere e consumare prodotti da orto dopo 72 ore dall’ultimo trattamento e solo dopo un accurato lavaggio.