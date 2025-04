Cassino, fermato con l’auto carica di fanali rubati: giovane denunciato per ricettazione da 20mila euro

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un giovane denunciato per ricettazione il bilancio di un’operazione della Polizia Stradale di Cassino. L’uomo è stato fermato mentre trasportava fanali rubati, per un valore di oltre 20.000 euro, in un’auto. L’intervento è avvenuto alle prime luci del mattino di ieri, quando gli agenti hanno notato un veicolo sospetto in una piazzola di sosta.

Il controllo del veicolo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Stradale di Cassino hanno notato un’auto che, alla loro vista, si è fermata improvvisamente in una piazzola di sosta. Insospettiti dalla manovra, i poliziotti hanno deciso di controllare il veicolo e il suo conducente.

Il ritrovamento dei fanali

L’intuizione degli agenti si è rivelata corretta: il giovane alla guida trasportava numerosi fanali di autovetture come Smart, Jeep Renegade e Mini, di cui non ha saputo fornire spiegazioni. Inoltre, l’uomo aveva numerosi pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio ed era in possesso di attrezzi idonei allo scasso.

Le indagini e la denuncia

Avviata un’attività d’indagine, si è scoperto che nella notte precedente, in un quartiere di Roma, erano stati perpetrati numerosi furti ai danni di veicoli in sosta. I pezzi rinvenuti risultavano compatibili con quelli rubati, per un valore di oltre 20.000 euro. L’ingente bottino, composto da fari posteriori e anteriori al led o allo xeno, è stato sequestrato, mentre il conducente del veicolo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per ricettazione.

