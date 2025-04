Catania, aggredisce due poliziotti davanti a una scuola con un taglierino: arrestato per tentato omicidio

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto per tentato omicidio il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Catania. Un 37enne di origine nigeriana è stato fermato dopo aver aggredito degli agenti con un taglierino. L’incidente è avvenuto in corso Indipendenza, nei pressi di una scuola materna e di un parco giochi affollato, durante un controllo di routine.

La dinamica dell’aggressione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della squadra volante hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto. Alla richiesta di esibire i documenti, il 37enne ha estratto un taglierino dal borsello e ha attaccato un agente, colpendolo ripetutamente con il manico e tentando di ferirlo al collo. Nonostante la ferita al viso, il poliziotto è riuscito a difendersi e, con l’aiuto di una collega, ha cercato di bloccare l’aggressore.

Intervento delle forze dell’ordine

Nonostante la situazione critica, l’agente ferito ha estratto un’arma ad impulsi elettrici, ma senza successo a causa degli abiti dell’aggressore. Nel frattempo, la collega ha richiesto rinforzi. All’arrivo di ulteriori pattuglie, l’uomo ha continuato a minacciare gli agenti, colpendo anche la poliziotta alla caviglia. Solo con l’intervento di una terza volante e l’uso del taser, l’aggressore è stato definitivamente bloccato e arrestato.

Conseguenze e provvedimenti

Gli agenti feriti sono stati soccorsi dai colleghi e dai cittadini presenti, e trasportati in ospedale per le cure necessarie. Il poliziotto ha subito un intervento di chirurgia plastica per suturare la ferita al viso, mentre la poliziotta ha riportato una contusione alla caviglia. Il Pubblico Ministero ha disposto che l’arrestato venisse condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida a Catania davanti al Giudice per le Indagini Preliminari.

