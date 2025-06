Catania, ruba un paio di occhiali di marca e tenta di imbarcarsi per Bari: bloccato all'aeroporto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 48 anni è stato denunciato per furto all’aeroporto di Catania dopo aver sottratto un paio di occhiali di valore da un negozio. L’episodio è avvenuto mentre l’uomo attendeva di imbarcarsi su un volo per Bari. Gli agenti della Polizia di Frontiera sono intervenuti prontamente, recuperando la refurtiva e denunciando l’individuo.

Il furto e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo, originario di Bari, si trovava nell’area partenze dell’aeroporto di Catania e ha deciso di ingannare l’attesa visitando i negozi presenti. La sua attenzione è stata catturata da un paio di occhiali da sole di un noto modello, esposti in un negozio di occhiali. Dopo averli provati, il 48enne non ha resistito alla tentazione di appropriarsene, nascondendoli nella sua borsa e uscendo dal negozio.

La scoperta del furto

Un commesso del negozio, mentre sistemava lo scaffale, si è accorto del furto e ha immediatamente allertato gli agenti della Polizia di Frontiera. Acquisita la denuncia, i poliziotti hanno avviato le ricerche del ladro, analizzando le immagini di videosorveglianza. Una volta individuato il sospettato, hanno ricostruito i suoi spostamenti all’interno dello scalo aeroportuale.

L’arresto prima dell’imbarco

Gli agenti sono riusciti a rintracciare l’uomo mentre era in coda al gate, pronto per imbarcarsi sul volo per Bari. Poco prima dell’imbarco, i poliziotti lo hanno bloccato e condotto negli uffici di Polizia per una perquisizione. L’uomo è stato trovato in possesso degli occhiali da sole rubati e, pertanto, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Restituzione della refurtiva

Gli occhiali sono stati restituiti al gestore dell’attività commerciale, che ha espresso gratitudine agli agenti della Polizia di Frontiera per l’intervento efficace e tempestivo. L’uomo, nonostante la denuncia, è considerato innocente fino a condanna definitiva, in base alla presunzione di innocenza.

Fonte foto: IPA