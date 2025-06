Chi è Gianni Berrino, senatore FdI nella bufera per la frase sulle "donne che rubano" e i "bambini in carcere"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Bufera sul senatore di FdI Gianni Berrino per quanto detto in Senato durante la discussione sul dl sicurezza. In particolare hanno scatenato molte polemiche e le proteste dell’opposizione in Aula le frasi sulle donne che “fanno figli per poter rubare” e sui bambini che sono “più al sicuro in carcere che a casa”. Dopo le polemiche l’esponente del partito della premier Meloni ha voluto precisare quanto detto.

Senatore FdI Gianni Berrino nella bufera

Le dichiarazioni di Gianni Berrino hanno scatenato la bagarre in Senato nella serata di martedì 3 giugno durante la discussione sul decreto sicurezza.

“Le donne che fanno figli per poter rubare, non sono degne di farlo”, ha detto intervenendo in Aula il senatore di Fratelli d’Italia, capogruppo in commissione Giustizia a Palazzo Madama.

Fonte foto: ANSA Gianni Berrino, senatore FdI

Subito si sono levate urla e proteste dai banchi delle opposizioni, tanto che è dovuto intervenire il presidente di turno Gianmarco Centinaio.

Cosa ha detto su donne, bambini e carcere

Un altro passaggio del suo intervento in Senato ha scatenato le polemiche, quando Berrino ha sostenuto che “un bambino sta più sicuro in carcere che a casa con genitori che li concepiscono per andare a delinquere”.

“Raramente ho sentito parole più crudeli. Spero sia solo una livida propaganda, e che non lo pensi davvero. Ho urlato di tutto”, ha scritto Filippo Sensi del Pd su X rilanciando il video delle dichiarazioni del senatore FdI.

La replica dopo le polemiche

Dopo le polemiche suscitate dal suo intervento, il senatore Berrino ha voluto fare delle precisazioni, ribadendo di fatto quanto detto.

“Il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia, mi ha strumentalmente attribuito l’affermazione che i bambini stanno bene in carcere”, ha detto Berrino all’Ansa. “Non ho detto questo, per me la presenza di bambini in carcere deve essere una extrema ratio”.

“Piuttosto ho detto che con il decreto sicurezza i bambini, figli di chi deve scontare una pena, vanno in carcere soltanto dopo il giudizio e la valutazione di un magistrato. Pertanto, il decreto sicurezza affida a un esponente del potere giudiziario di valutare se un bambino sia più sicuro in carcere piuttosto che a casa con genitori delinquenti”.

“Ci tengo infine a precisare – ha aggiunto – che la vita è un bene prezioso e non negoziabile, tuttavia continuo a sostenere che sia abietto e irrispettoso del dono della vita concepire figli per poter rubare evitando il carcere come, purtroppo, è capitato”.

Chi è Gianni Berrino

Classe 1964, originario di Sanremo (Imperia), laureato in Giurisprudenza, Giovanni Berrino detto Gianni è un avvocato e politico.

È stato più volte consigliere comunale e assessore a Sanremo, prima con Alleanza Nazionale e poi con Fratelli d’Italia. Nel 2014 si era candidato a sindaco alla guida della coalizione di centrodestra, venendo sconfitto al ballottaggio.

Era stato poi eletto al consiglio regionale della Liguria, diventando assessore regionale al Lavoro e ai Trasporti nelle giunte guidate da Giovanni Toti.

Alle elezioni politiche del 2022 è stato quindi eletto al Senato nelle fila di Fratelli d’Italia.