Chiamamifaro eliminata da Amici 24, Maria De Filippi e le polemiche sulla raccomandazione: chi sono i genitori

Angelica Gori, in arte Chiamamifaro, è stata eliminata dal serale di Amici 24, dopo essere stata accompagnata per tutta la sua esperienza nel talent show di Canale 5 da polemiche riguardo alla possibile raccomandazione dei suoi genitori, sempre negata anche da Maria De Filippi.

Nella serata del 12 aprile Angelica Gori, in arte Chiamamifaro, è stata eliminata dalla trasmissione, nel confronto diretto con Cristiana “Senza Cri”.

Il ballottaggio è stato il momento più carico di emozioni della serata, con entrambe le contendenti che hanno espresso la loro tristezza alla prospettiva di dover abbandonare il programma.

Cristiana stessa, che è poi stata scelta per continuare, è stata per buona parte del ballottaggio convinta di dover abbandonare il programma. L’eliminata è stata però Angelica, che conclude la sua esperienza, accompagnata da molte polemiche su una possibile raccomandazione.

Chi sono i genitori di Angelica

Fin dall’inizio di Amici 24 infatti, Chiamamifaro è stata la concorrente più criticata della trasmissione a causa della sua famiglia. Angelica è infatti la figlia dell’ex sindaco di Bergamo Giorgio Gori e di Cristina Parodi.

Entrambi i genitori hanno un passato nell’editoria o in televisione. Gori, prima di entrare in politica, è stato giornalista e produttore televisivo di alcuni dei programmi di maggior successo della tv italiana, come L’Eredità, MasterChef Italia e L’Isola dei Famosi. È stato anche direttore di Canale 5.

La madre, Cristina Parodi, ha condotto alcuni programmi molto famosi sia a Mediaset (Verissimo, per 9 anni), sia in Rai (La Vita in Diretta, Domenica In).

Le dichiarazioni di Maria De Filippi

Angelica ha sempre tenuto a sottolineare di non aver mai ricevuto nessuna raccomandazione da parte dei genitori: “Con i miei genitori siamo d’accordo sul fatto che questa cosa la devo fare per conto mio. Non voglio che mi diano una mano in nessun modo. Ho passato una vita a sentirmi dire che sono raccomandata” ha detto al Cantante.

L’assenza di pressioni da parte di Gori e Parodi è stata confermata anche dalla stessa conduttrice di amici, Maria De Filippi, poco dopo l’eliminazione di Angelica dal programma.

“Sono contenta di averti conosciuto, non ho mai ricevuto una chiamata né di tua madre, né di tuo padre, né durante i casting, né dopo” ha detto la conduttrice.