Chiude la compagnia dell'elicottero caduto nell'Hudson, la decisione dopo l'indagine FAA: cos'è emerso

L’agenzia federale dei Trasporti americani ha annunciato la chiusura della compagnia New York Helicopter Tours, a cui apparteneva l’elicottero precipitato il 10 aprile nel fiume Hudson, a ovest di Manhattan. L’agenzia governativa ha annunciato l’apertura di un’inchiesta sulla licenza della compagnia e sulle procedure di sicurezza adottate.

Cosa è successo all’elicottero

Giovedì l’elicottero Bell 206 della New York Helicopter Tours è precipitato nel fiume Hudson di fronte alla costa del New Jersey dopo un volo di circa mezz’ora.

A bordo c’erano sei persone, cinque turisti spagnoli e il pilota: nessuno di loro si è salvato. La famiglia stava effettuando un volo turistico sopra Manhattan, descritto dall’operatore come il “tour turistico definitivo di New York City”.

Fonte foto: ANSA

Elicottero caduto a New York

La società di tour turistici, subito dopo la tragedia, aveva assicurato che la “sicurezza e il benessere dei nostri passeggeri e dei nostri equipaggi sono una pietra angolare delle nostre attività”.

Le rivelazioni sulla compagnia dell’elicottero

Il National Transportation Safety Board sta indagando sulla causa dell’incidente. I funzionari di Jersey City hanno affermato che le ipotesi più accreditate includono una collisione con un drone, un impatto con un uccello o un guasto meccanico.

È emerso un video dell’incidente che mostra la fusoliera apparentemente staccarsi dal rotore.

Nelle ore successive alla tragedia è emerso che la società proprietaria dell’elicottero precipitato aveva da anni problemi finanziari.

La New York Helicopters, della cui flotta faceva parte il Bell 206, era andata in bancarotta, era stata citata in giudizio più volte per debiti e nel 2013 aveva registrato un altro incidente, ma senza gravi conseguenze.

Gli altri incidenti aerei negli Stati Uniti

L’incidente di elicottero a New York ha messo nuovamente in luce i problemi di sicurezza aerea negli Stati Uniti dopo una serie di incidenti mortali, tra cui la collisione tra un elicottero militare e un aereo passeggeri a Washington a gennaio, che ha causato 67 vittime.

Anche un piccolo aereo si è schiantato dopo essere decollato dall’aeroporto di Boca Raton, in Florida, venerdì scorso. I media locali hanno riferito che tre persone hanno perso la vita a causa di un problema meccanico all’aereo.