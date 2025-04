Elicottero caduto nel fiume a New York, morte le 6 persone a bordo tra cui 3 bambini: il video dello schianto

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un elicottero impegnato in un giro turistico è caduto nel fiume Hudson a New York, con a bordo 6 persone: oltre al pilota, una coppia spagnola con 3 bambini. Le forze dell’ordine statunitensi hanno confermato che gli occupanti del velivolo sono tutti morti. In corso le indagini sull’incidente.

Tragedia a New York: 6 morti, ci sono bambini

Il tragico incidente è accaduto intorno alle 15,15 di giovedì 10 aprile, ora locale, corrispondenti alle 21,15 in Italia. Un elicottero con sei persone a bordo — il pilota, un uomo, una donna e tre bambini — è caduto nel fiume Hudson, a New York, stando a quanto riferito da numerose fonti investigative.

Alle 16:30 locali sono state confermate le prime quattro vittime. Una quinta persona, secondo quanto riporta Sky News, sarebbe stata recuperata inizialmente dalle acque, ma in seguito anche per quest’ultima è arrivata la conferma del decesso, così come per il sesto occupante del velivolo.

Alcune immagini dell’incidente diffuse sui social

L’elicottero è precipitato nei pressi di Jersey City, nelle vicinanze di River Drive South e Newport Parkway, non lontano dall’installazione artistica Water’s Soul.

L’elicottero caduto nel fiume Hudson

Secondo Flightradar24, il portale specializzato nel monitoraggio aereo, l’elicottero coinvolto nel tragico schianto nel fiume Hudson sarebbe stato identificato.

Si tratterebbe del Bell 206L-4 LongRanger IV con sigla N216MH, rimasto in volo per circa 15 minuti prima dell’impatto.

L’elicottero era registrato come proprietà privata, appartenente a una società chiamata Meridian Helicopters, della Louisiana, secondo CBS News. Il velivolo avrebbe compiuto diversi brevi tragitti sopra la città di New York nella giornata, e si ipotizza fosse utilizzato per fini turistici.

Le testimonianze dell’incidente

Un testimone oculare ha raccontato di aver visto una delle pale dell’elicottero staccarsi e precipitare, come riportato da NBC.

Secondo quanto riportato, l’elicottero si sarebbe diretto verso sud in direzione del New Jersey quando, improvvisamente, una delle pale si sarebbe staccata in volo.

“Non ho ben capito cosa sia successo alla coda, ma la caduta è stata in verticale” ha dichiarato il testimone, “a pochi passi dall’Holland Tunnel, e non riesco nemmeno a immaginare cosa sarebbe potuto accadere se lo avesse colpito”.

Le parole del sindaco

Sul posto anche il sindaco di New York, Eric Adams. “La squadra è sul posto nel momento del tragico e straziante incidente nel fiume Hudson” ha scritto su X.

“La polizia e i vigili del fuoco di New York stanno fornendo assistenza ai soccorritori più vicini alla sponda del fiume che si affaccia sul New Jersey. Nel frattempo, si prega di evitare la zona vicino al Pier 40 a Manhattan”.

Chi sono le vittime

Come riporta NBC le vittime dell’incidente, oltre al pilota, sarebbero i componenti di una famiglia proveniente dalla Spagna. Si tratta di un dirigente d’azienda con la moglie e i propri figli minorenni.

Secondo alcune fonti, l’elicottero stava apparentemente portando il gruppo a fare un giro turistico di New York, sorvolando – fra gli altri siti – anche la Statua della Libertà.